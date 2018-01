Dobré noviny

Ryby majú gén, vďaka ktorému si vedia zahojiť chrbticu. Ľudia ho majú tiež, ale zatiaľ ho nevedia používať

Vedcom sa podarila objaviť spojitosť medzi rybami a ľuďmi. Spoločný gén dokáže zázraky.

— Foto: Pixabay.com

BRATISLAVA 18. januára - Ľudia a ryby toho naozaj nemajú veľa spoločného. Niekto by si myslel, že vôbec nič. Americkí vedci v najnovších štúdiách svojimi tvrdeniami túto vedomosť vyvracajú. Uvádzajú totiž, že máme spoločné gény. Zistili aj to, že tento spoločný gén pomáha rybám pri liečbe poškodenej miechy. Experiment totiž preukázal, že ryba sa vďaka tomuto génu dokázala v priebehu niekoľkých týždňov z úplnej paralýzy vyliečiť a opäť plávala. Táto správa dáva ľuďom nádej. V prípade, že by sa totiž tento gén dal u ľudí aktivovať, mohol by pri medicínskej liečbe poškodenej miechy pomôcť. Vedci, ktorí sa podieľali na tomto výskume svoju štúdiu publikovali v magazíne Scientific Reports.

Pri skúmaní tohto génu u rýb sa zistilo, že je zachovaný aj u cicavcov. „Vedci už dlhšie vedeli, že ryby z radu mihuľotvarých sa dokážu zotaviť aj zo zranení miechy, no nepoznali sme princíp, z ktorého táto pozoruhodná vlastnosť vychádza,“ vyjadrila sa v správe doktorka z Feinsteinovho inštitútu medicínskeho výskumu Ona Bloomová. Podľa vedcov je usporiadanie centrálnej nervovej sústavy u rýb veľmi obdobné tomu ľudskému.

Prepojenie miechy a mozgu

Zisteniam výskumníkov predchádzali niekoľkotýždňové výskumy, pri ktorých skúmali miechové nervy rýb. V laboratórií paralyzovali niekoľko rýb a po niekoľkých hodinách im v pravidelných intervaloch odoberali vzorky z mozgu a miechy. To isté robili aj pri rybách, ktoré paralyzované neboli. Následne porovnávali a skúmali gény, ktoré sa aktivovali iba zraneným rybám. Zmeny ako sa očakávalo nastali v mieche, avšak pre ich veľké prekvapenie nastali zmeny aj v mozgu. Zistenie podľa Jennifer Morganovej z Marine Biological Laboratories utvrdzujú predpoklady, že pri zranení miechy nastávajú automaticky zmeny v mozgu.



Nie je to však všetko, odborníkom sa podarilo zistiť aj to, že gény, ktoré sú nápomocné pri liečbe miechy sú aktívne aj v špecifickej dráhe, ktorá je zodpovedná za rast tkanív v tele. Tento jav skúmali ďalej a zistili, že v prípade prerušenia tejto dráhy ryby po paralýze už viac nedokázali plávať. „V štúdiu sa nám podarilo určiť všetky gény, ktoré sa zmenili počas zotavovania. Teraz môžeme tieto informácie využiť a zistiť presne, ktoré komunikačné dráhy sú pre proces liečenie dôležité,“ uzavrela doktorka Bloomová. Informácie priniesol portál sme.sk.