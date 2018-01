TASR

Podnikanie žien v SR chce EÚ podporiť tzv. podnikateľskými anjelmi

Začínajúce podnikateľky musia projekty odprezentovať pred odbornou komisiou, ktorá následne vyberie najlepšie startupy, a tie môžu svoje nápady predstaviť pred investormi, podnikateľskými anjelmi.

Na archívnej snímke je podnikateľka Terézia Falťanová pri príprave muránskych buchiet v sedle Zbojská nad Tisovcom v okrese Rimavská Sobota. — Foto: TASR Branislav Caban

Bratislava 18. januára (TASR) – Ženám, ktoré majú originálny podnikateľský zámer, môžu pomôcť tzv. podnikateľskí anjeli. Podporiť podnikanie žien na Slovensku sa snaží projekt spolufinancovaný z Európskej únie (EÚ), ktorý ponúka možnosť spojiť sa so skúseným podnikateľom. Ten do nápadu, v ktorom vidí potenciál, môže vložiť svoje znalosti, ale aj finančný kapitál. Partnerom projektu realizovaného na Slovensku je Slovak Business Agency (SBA).

Začínajúce podnikateľky musia svoje projekty odprezentovať pred odbornou komisiou, ktorá následne vyberie najlepšie startupy, a tie môžu svoje nápady predstaviť pred investormi, podnikateľskými anjelmi. "Pokiaľ niektorého z podnikateľských anjelov projekt zaujme, nasleduje hlbšia previerka biznis plánu, poznávanie tímu a samotné rokovanie o podmienkach investície," ozrejmila fungovanie celého procesu manažérka medzinárodných aktivít SBA Katarína Gavalcová.

Výška poskytnutého kapitálu je predmetom dohody medzi podnikateľským anjelom a začínajúcou podnikateľkou a závisí aj od štádia projektu a jeho povahy. "Štandardná výška anjelských investícií v stredoeurópskom regióne sa pohybuje rádovo v desiatkach tisíc eur," spresnila Gavalcová.

SBA ako partner projektu s názvom CrossEUWBA (Enhancing the cross-sector emergence of new women business angels across Europe) nevstupuje do rokovaní medzi investormi a podnikateľmi. "Partneri projektu CrossEUWBA iniciujú stretnutia investorov, ktorí majú záujem o investovanie a spoluprácu so startupmi. Zúčastňujú sa na projekte ako nezávislá podpora ich prepájania a vzniku nových partnerstiev," priblížila úlohu SBA jej manažérka s tým, že partnermi projektu sú okrem Slovenska aj odborníci v oblasti podpory podnikania žien z Poľska, Nemecka, Španielska a Grécka.

Podnikateľským anjelom sa môže stať individuálny investor, ktorý disponuje voľným finančným kapitálom a zhodnocuje ho tým, že investuje do podnikateľských projektov v ich ranom štádiu. "Podnikateľskí anjeli spravidla investujú do zámerov s výrazným rastovým potenciálom, pričom okrem financií poskytujú podnikateľom aj svoj čas, know-how a kontakty," vymenovala Gavalcová.

EÚ podľa nej stále vidí v podnikaní žien nevyužitý potenciál a priestor pre zlepšenie, preto sa projekt zameriava práve na ženy. "Projekt CrossEUWBA je spolufinancovaný z EÚ do výšky 70 %, čo konkrétne pre SBA predstavuje 86.135,22 eura. Projekt je podporovaný Rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie HORIZON 2020," doplnila.