Kristína Jurzová

Včera o 20:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Betka Irhová: Štýlové odevy z textilného odpadu šijem, aby svet videl, ako sa plytvá v módnom priemysle

Jej heslom je vnášať ekológiu do každodenného života. Začala teda od seba a pustila sa do boja s módnym priemyslom, ktorému ukázala, že sa to dá robiť aj inak. Bez odpadu.

Na snímke dizajnárka BAGBET Alžbeta Irhová. — Foto: archív Alžbeta Irhová a Ľubo Baran

BRATISLAVA 18. januára (Dobré noviny) - Je mladá a so záujmom o životné prostredie. Na rozdiel od mnohých ľudí však o tom iba nerozpráva, ale reálne poukazuje na obrovské plytvanie okolo nás. A to aj v odevnom priemysle. Oblečenie, ktoré by za normálnych podmienok skončilo v koši, Alžbeta Irhová zachraňuje, prerába a pod vlastnou značkou BAGBET opäť predáva. Nevyrába však pri tom žiadny odpad.

Tak ako mnohých ľudí, aj Betku trápilo, že v šatníku mala priveľa oblečenia. Dokonca aj také, ktoré si cez letné prázdniny zvykla ušiť sama. Bolo jej však ľúto vyhodiť ho len preto, že ho až tak často nenosila. Rozhodla sa preto dať mu druhú šancu. Vo voľnom čase ho poupravovala s tým, že sa mu pokúsi nájsť nových majiteľov. „Prvého mája minulého roku sme si s kamarátkami zorganizovali bazár oblečenia v bratislavskej Cvernovke. Tam som predala zopár upravených kúskov. Neskôr mi pribúdali objednávky, a tak som sa rozhodla, že urobím prvú kolekciu upcyklovaných košieľ do horúcich letných dní - Bagbet WIND,“ spomína na svoje začiatky.

Na snímke košeľa značky BAGBET. Foto: archív Alžbeta Irhová a Ľubo Baran

Pri navrhovaní každej kolekcii však dbá na to, aby ďalej neprodukovala žiadny textilný odpad alebo ho aspoň minimalizovala. To znamená, že látku rôznymi spôsobmi vrství, prekladá a vznikajú z toho veľmi zaujímavé štruktúry. „Osobne si myslím, že aj košeľa, ktorá je možno na prvý pohľad nezaujímavá, sa dá prerobiť na naozaj jedinečný kúsok,“ hovorí dizajnérka, ktorá výrobu postupne rozbieha spolu so svojím priateľom a dvorným fotografom Ľubom Baranom. V budúcnosti by sa však okrem košieľ chceli zaoberať aj upcykláciou iných kúskov odevu.

Pozitívne ohlasy

Z materiálov preferujú predovšetkým kvalitné prírodné materiály, ako sú bavlna, ľan či konope. Tie získavajú predovšetkým od ľudí, ktorí sa zbavujú svojho oblečenia. Ďalším zdrojom pre nich sú aj secondhandy, ktoré im dodávajú tovar, nepredaný dokonca ani v tých najväčších výpredajoch.

Na snímke modelka fotí pre značku BAGBET. Foto: archív Alžbeta Irhová a Ľubo Baran

Betka sa naučila šiť od svojej mamy, ktorú už ako dieťa veľmi rada pozorovala. Kolekcie košieľ sa snaží robiť univerzálne, aby výborne sedeli dámam aj pánom, a to nielen štíhlym, ale i v rôznych vekových kategóriách. Tvorbu mladej návrhárky môžete spoznať prostredníctvom jej webstránky BAGBET, ale aj na rôznych marketoch, kde sa sa stretáva s pozitívnymi ohlasmi. Tie sa konajú nielen u nás, ale aj za hranicami našej malej krajiny, kde je eko boom o niečo väčší ako v našich končinách.

BAGBET je určená aj pre mužských zákazníkov. Foto: archív Alžbeta Irhová a Ľubo Baran

V zahraničí totiž už existujú návrhári, ktorí rovnako ako Betka šijú z ústrižkov látky či z noseného oblečenia. Jej dizajnérskymi vzormi sú Zero waste Daniel, Holly Macquillan, Dr Mark Liu, ale aj koncepty ako napríklad Fabscrap, Etology a mnohé iné. Zaujal ju aj projekt Reformation, ktorý má svoj koncept postavený na ekologických továrňach. „Spoznala som však aj veľké množstvo ľudí, ktorí taktiež vo svojich domácnostiach recyklujú textilný odpad a veľmi im fandím, pretože robia správnu vec,“ teší sa Alžbeta, ktorej heslom je vnášať ekológiu do každodenného života.

Začať sám od seba

Okrem toho, že sa snaží vdýchnuť oblečeniu nový život, snaží vytvárať aj čo najmenšiu uhlíkovú stopu. Teda vedieť komplexne, ako vytvárať čo najmenej odpadu, a to nielen stravovaním, obliekaním sa, ale aj presúvaním sa a bývaním. Ako tvrdí, každý človek môže začať veľmi jednoducho: „Je dôležité porozmýšľať nad tým, čo nakupujeme, ako to nakupujeme a ako si nákup odnesieme. Ja využívam na nákup vlastnú plátennú tašku. Veľmi dôležité je neplytvať a nakupovať rozumne nielen potraviny, ale aj oblečenie, kozmetiku a ďalšie potrebné veci k životu.“

Na snímke Betka vo svojom dizajnovom kúsku. Foto: archív Alžbeta Irhová a Ľubo Baran

Dôležité je v prvom rade vedieť, ako triediť odpad, aby sa mohol zrecyklovať, a ako to, čo vyprodukujeme, vplýva na znečistenie životného prostredia. Betka je však živým príkladom toho, že podnikať sa dá aj v súlade s prírodou.