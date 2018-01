TASR

Novým členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť má byť ekonóm J. Kotian

Juraj Kotian má v tejto funkcii vystriedať Ľudovíta Ódora, ktorému skončilo päťročné funkčné obdobie.

Bratislava 18. januára (TASR) - Novým členom Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) by sa mal stať ekonomický analytik Juraj Kotian. Prezident SR Andrej Kiska predložil návrh na jeho vymenovanie do Národnej rady (NR) SR. Juraj Kotian má v tejto funkcii vystriedať Ľudovíta Ódora, ktorému skončilo päťročné funkčné obdobie.

Kotian podľa hlavy štátu spĺňa všetky predpoklady na vykonávanie funkcie v RRZ. Je totiž dlhoročným ekonomickým analytikom. Pracoval pre Slovenskú sporiteľňu, neskôr sa presunul do materskej spoločnosti Erste Group Bank AG do Viedne, kde pôsobí ako vedúci makroekonomických a finančných analýz pre región strednej a východnej Európy. Okrem toho pôsobí vo viacerých inštitúciách. Je členom poradného orgánu v projekte Hodnota za peniaze, taktiež je členom Klubu ekonomických analytikov, v ktorom bol v minulosti aj predsedom. Jeho zvolenie do novej funkcie v RRZ bude musieť odobriť parlament.

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla v roku 2012 ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by Rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre Národnú radu SR.