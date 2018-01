TASR

Dnes o 15:20 čítanie na minútu 0 zdieľaní Pellegrini: Kohézna politika by mala byť menej administratívne náročná

Slovensko chce hrať aktívnejšiu úlohu pri diskusiách v EÚ a je presvedčené, že kohézna politika musí ostať hlavnou investičnou politikou EÚ.

Na snímke sprava eurokomisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu a podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini počas tlačovej konferencie v Bratislave 18. januára 2018. — Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 18. januára (TASR) - Budúca kohézna politika Európskej únie (EÚ) by mala byť menej administratívne náročná, mala by cielenejšie smerovať do menej rozvinutých regiónov EÚ a častí členských krajín. Povedal to vo štvrtok podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini (Smer-SD) po stretnutí s eurokomisárkou pre regionálny rozvoj Corinou Cretu.

Eurokomisárka rokovala vo štvrtok s premiérom SR Robertom Ficom. Pellegrini pripomenul, že vláda schválila v stredu (17.1.) východiskovú pozíciu k politike súdržnosti EÚ po roku 2020.

"SR podporuje zachovanie významnej pozície kohéznej politiky v rámci budúceho viacročného rozpočtu po roku 2020," konštatoval s tým, že by mala byť aspoň jeho tretinou. V prípade diskusie o zvýšení príspevkov členov EÚ do rozpočtu, je Slovensko ochotné diskutovať o možnom navýšení svojho príspevku, uviedol.

Ďalej povedal, že Slovensko chce hrať aktívnejšiu úlohu pri diskusiách v EÚ a je presvedčené, že kohézna politika musí ostať hlavnou investičnou politikou EÚ. Dodal, že v tomto programovom období bolo investovaných v rámci kohéznej politiky približne 350 miliárd eur z národných rozpočtov.