TASR

Dnes o 15:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Basketbalová Žilina získala Belavého a Crniča

Dvadsaťdvaročný Belavý odštartoval ročník v MBK Rieker Com-Therm Komárno, no pre zranenia odohral len štyri duely, v ktorých mal priemer 2,8 bodu na zápas.

Na snímke Boris Belavý (vpravo). — Foto: TASR – Oliver Ondráš

Žilina 18. januára (TASR) - Vedenie účastníka basketbalovej Eurovia SBL PP & TV RAJ Žilina sa posilnilo o slovenského pivota Borisa Belavého a srbského rozohrávača Jovana Crniča.

Dvadsaťdvaročný Belavý odštartoval ročník v MBK Rieker Com-Therm Komárno, no pre zranenia odohral len štyri duely, v ktorých mal priemer 2,8 bodu na zápas. "Osobne som veľmi rád, že sa nám podarilo získať Borisa. Poznáme sa osobne, hrávali sme spolu. Presne pasuje do našej koncepcie mať v tíme čo najviac mladých slovenských hráčov. Je to veľký talent, dostane možnosť hrať a pracovať pod kvalitným trénerom. Veríme, že bude podobne úspešný ako jeho strýko Pišta Svitek," povedal pre oficiálny klubový web generálny manažér Ondrej Šoška.

O rok starší Crnič hral naposledy za gruzínske Dinamo Tbilisi, uplynulé dve sezóny pôsobil v zámorskej univerzitnej súťaži NCAA. "Spoločne s generálnym manažérom sme hľadali vhodný typ do zostavy. Myslíme si, že práve Jovan ním bude. Ide o vysokého rozohrávača, čo bol náš doterajší problém a bolo to cítiť hlavne v zápasoch s tímami, ktoré majú na tejto pozícii vyšších, ale hlavne fyzickejších hráčov. Toto všetko smeruje k tomu, že chceme zabojovať o účasť v play off, aj keď sa čas kráti. Zároveň chcem, aby bola v tíme konkurencia, iba tak môžu jednotliví hráči rásť," uviedol tréner Ivan Kurilla.