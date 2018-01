TASR

Sanchez pravdepodobne prestúpi do Manchestru United, uviedol Wenger

Wenger zároveň zdôraznil, že v klube minimálne do konca sezóny zostane špílmacher Mesut Özil, o ktorého sa zaujíma Juventus Turín.

Čiľan Alexis Sanchez. — Foto: TASR/AP

Londýn 18. januára (TASR) - Tréner Arsenalu Londýn Arsene Wenger vo štvrtok vyhlásil, že prestup čilského krídelníka Alexisa Sancheza do Manchestru United sa "pravdepodobne stane" a že opačným smerom poputuje Henrich Mchitarjan.

"Na prestupoch pracujem už 30 rokov, takže o tomto môžem povedať, že sa pravdepodobne stane. No v každom momente, každú minútu sa to môže pokaziť," citovala agentúra AP Wengera, ktorý k Mchitarjanovi dodal: "Mám ho rád, bola by to výmena hráčov, jeden by nahradil druhého."

