Moody's: Reforma súdnictva v Poľsku môže negatívne ovplyvniť rating

TASR

Reforma súdnictva v Poľsku môže negatívne ovplyvniť rating

Ratingová agentúra Moody's. — Foto: TASR/AP

Varšava 17. januára (TASR) - Poľská reforma súdnictva a jej možné dôsledky, vrátane oslabenia nezávislosti súdnictva, systému kontroly a rovnováhy a právneho štátu, môžu ovplyvniť hodnotenie inštitucionálnej sily Poľska. Uviedla to v stredu ratingová agentúra Moody's vo svojej správe.

Moody's pripomína, že v decembri 2017 spustila Európska komisia (EK) procedúru, ktorá by mohla vyústiť až do pozastavenia hlasovacích práv Poľska v Európskej únii (EÚ).

Konkrétne, EK aktivovala článok 7 Lisabonskej zmluvy, ktorý by mohol viesť k sankciám EÚ proti Varšave. Komisia poskytla Poľsku tri mesiace na to, aby novelizovalo svoju justičnú politiku v súlade so zásadami právneho štátu.

Prípadné sankcie, ako je pozastavenie hlasovacích práv v EÚ, však musia schváliť všetky členské štáty.

Varšava po aktivácii článku upozornila, že hlasovanie o sankciách si vyžaduje jednomyseľnosť a ona verí, že Maďarsko ich nepodporí.