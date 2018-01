Do tímu poradcov predsedu Drobu pribudol poslanec NR SR Gröhling

TASR

Do tímu poradcov predsedu Droby pribudol poslanec NR SR Gröhling

Na snímke poslanec Branislav Gröhling (SaS). — Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 17. januára (TASR) – Tím poradcov predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) rozšíril poslanec Národnej rady za SaS Branislav Gröhling. Tímlíder liberálov pre oblasť školstva sa aj v rámci BSK bude venovať tejto téme, konkrétne odbornému školstvu a rozvoju duálneho vzdelávania v kraji.

"Mojou úlohou je prispieť k podpore a rozširovaniu duálneho vzdelávania. V súčasnosti je totiž počet škôl, ktoré poskytujú duálne vzdelávanie v Bratislavskom kraji veľmi nízky na to, koľko firiem, by do tohto systému mohlo vstúpiť," upozornil Gröhling. Pripomenul, že k efektívnejšiemu systému duálneho vzdelávania i zvýšeniu motivácie škôl a zamestnávateľov zapojiť sa do systému mieri aj jeho návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní, ktorú predloží na februárové rokovanie parlamentu.

V tíme Drobových poradcov je Gröhling od 10. januára. "Zmluvu mám na päť hodín týždenne, na obdobie jedného roka," uviedol pre TASR.

Predseda BSK ho dnes predstavil na stredajšom stretnutí s riaditeľmi stredných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, spolu s novým riaditeľom odboru školstva, mládeže a športu Úradu BSK Igorom Urbančíkom. Na stretnutí Droba predstavil svoje vízie v oblasti školstva. Deklaroval, že jeho cieľom je školstvo posilniť finančne aj personálne.

BSK má vo svojej v pôsobnosti 54 stredných škôl, z toho je 14 gymnázií, 35 stredných odborných škôl, 3 spojené školy a 2 konzervatóriá. Na stredných odborných školách je v aktuálnom školskom roku 8 centier odborného vzdelávania a prípravy.