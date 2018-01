TASR

V Nitre môžu pacienti využiť nové ERCP vyšetrenie

Nitrianski gastroenterológovia momentálne prechádzajú komplexným zaškolením, ktoré im bude ešte niekoľko mesiacov zabezpečovať pražský špecialista Ján Hajer.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Nitra 17. januára (TASR) – Vo Fakultnej nemocnici Nitra v stredu oficiálne spustili do prevádzky nové pracovisko, ktoré bude poskytovať takzvané ERCP vyšetrenie. Ako uviedol medicínsky riaditeľ nitrianskej nemocnie Marián Bakoš, ide o kombinovanú endoskopickú a rádiodiagnostickú metódu na zobrazenie žlčových ciest a vývodu podžalúdkovej žľazy.

Pomocou novej metódy dokážu špecialisti robiť diagnostiku, ale aj liečebné zákroky napríklad pri odstraňovaní žlčových kameňov. „Týmto vyšetrením vlastne odpadá chirurgická intervencia, celková anestézia a je pri nej nízke percento komplikácií. Viaceré výkony musel chirurg riešiť doteraz operačne. Teraz gastroenterológ vie pacienta vyriešiť miniinvazívnym spôsobom, čo je pre neho oveľa výhodnejšie,“ vysvetlil Bakoš.

Nitrianski gastroenterológovia momentálne prechádzajú komplexným zaškolením, ktoré im bude ešte niekoľko mesiacov zabezpečovať pražský špecialista Ján Hajer. Ten sa ERCP metóde venuje už 22 rokov. „Je to jedna z najzložitejších endoskopických metód, aká v súčasnosti existuje, a to z toho dôvodu, že kombinuje rádiológiu, to znamená kombinuje röntgenové vyšetrenie s endoskopiou. Navyše to vyšetrenie je veľmi náročné technicky a vyžaduje dlhoročnú prax a veľmi dôkladnú skúsenosť lekárov,“ uviedol Hajer.

Podľa lekára Tomáša Štrpku je zvládnutie nového typu vyšetrenia vecou tréningu a dobrého učiteľa. „Pevne veríme, že podobne ako aj iné metodiky, obsiahneme aj túto tak, aby sme ju robili na európskej úrovni. V našom zdravotníckom zariadení sa stretávame denne s takýmito pacientmi a tým, že máme rozsiahlu kvalitnú chirurgiu a takisto onkológiu, tak je perspektíva, že bude takýchto pacientov stále pribúdať,“ skonštatoval.

Pacientov, ktorí potrebovali ERCP vyšetrenie, nemocnica posielala doteraz do zdravotníckych zariadení v Bratislave, Banskej Bystrici a Ružomberku. „Teraz už budeme môcť pomáhať pacientom aj u nás. Vyšetrenie sa bude realizovať jedenkrát do týždňa. Pôjde o sedem až deväť úkonov za deň. Chceme osloviť aj iné nemocnice v Nitrianskom kraji a poskytnúť ošetrenie aj ich pacientom,“ povedala hovorkyňa nitrianskej nemocnice Tatiana Timková.