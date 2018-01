TASR

Dnes o 16:35 čítanie na minútu 0 zdieľaní ME v krasokorčuľovaní: Neuman nepostúpil do voľných jázd

Dvadsaťsedemročný reprezentant SR síce predviedol svoj najlepší krátky program v sezóne, ale ani to mu na prienik medzi elitnú 24-ku nestačilo, keď ho klasifikovali na konečnom 29. mieste.

Na snímke slovenský krasokorčuliar Michael Neuman. — Foto: TASR - Pavel Neubauer

Moskva 17. januára (TASR) - Slovenský krasokorčuliar Michael Neuman nepostúpil zo stredajšieho krátkeho programu sólistov do piatkových voľných jázd na majstrovstvách Európy v Moskve. Dvadsaťsedemročný reprezentant SR síce predviedol svoj najlepší krátky program v sezóne, ale ani to mu na prienik medzi elitnú 24-ku nestačilo, keď ho klasifikovali na konečnom 29. mieste.

Neumanovi sa do voľných jázd nepodarilo postúpiť ani pred rokom na ME v Ostrave. V Moskve začal s dvojitým axelom, pokračoval kombináciou trojitého lutza s trojitým tulupom a na záver skočil aj trojitý flip. Získal 57,44 bodov, sezónne maximum vylepšil o viac ako desať bodov a za osobným maximom zaostal len o 13 stotín bodu.

"Som spokojný, všetko som spravil, čo tam mám, len pri flipe bol dopad na dve nohy. Bol som nervózny, ale asi tak hodinku pred pretekmi som sa upokojil," povedal po krátkom programe, v ktorom mu ale stále absentuje trojitý axel a bez neho nemôže pomýšľať na postup do voľnej jazdy. "Na tréningu ustojím jeden z desiatich, takže zatiaľ to nie je také stabilné, aby som ho dával do krátkeho programu. Ale chcem sa kvalifikovať na svetový šampionát a viem, že bez trojitého axela nemám šancu na požadované technické skóre."

Najlepší KP predviedol 5-násobný majster kontinentu Javier Fernandez zo Španielska. Dvojnásobný majster sveta, ktorý Európe vládne od roku 2013 dostal od rozhodcov 103,82 bodov a pred druhým Rusom Dmitrijom Alijevom má luxusný vyše 12-bodový náskok. Tretí pôjde do finálových jázd Lotyš Deniss Vasiljevs.

V stredu popoludní šampionát pokračuje krátkym programom športových dvojíc, medzi ktorými nemá Slovensko zastúpenie.

V Rusku ešte Slovensko reprezentujú sólistky Nicole Rajičová a Silvia Hugecová, resp. tanečný pár Lucie Myslivečková s Lukášom Csölleyom. Rajičová obhajuje výborné šieste miesto z predchádzajúceho šampionátu v Ostrave, ním zabezpečila miestenku aj krajanke Hugecovej. Krátky program žien je na programe vo štvrtok a voľné jazdy v sobotu, krátky tanec sa pôjde v piatok, resp. v sobotu sú na programe voľné tance.