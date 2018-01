TASR

SaS navrhne, aby sa náklady na exekúcie preniesli na veriteľov

Strana deklarovala, že nepodporí taký typ takzvanej exekučnej amnestie, ktorý by v spoločnosti posilnil morálny hazard.

Na snímke poslanec Alojz Baránik (SaS) — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 17. januára (TASR) – Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) príde s vlastným riešením situácie ohľadom zadlžovania obyvateľstva a následných exekúcií. Bude sa snažiť presadiť, aby sa budúce náklady na exekučné konanie zákonom prenášali z dlžníkov na veriteľov. SaS to oznámila v stredu prostredníctvom tlačovej správy.

Podľa poslanca Národnej rady SR a tímlídra SaS pre spravodlivosť Alojza Baránika rozsah nesplácaných dlhov po lehote splatnosti zo strany občanov a vysoký počet exekúcií vypovedajú o tom, že problém nie je len na strane dlžníkov, ale aj veriteľov, ktorí nedostatočne zohľadňujú solventnosť svojich klientov. „Sme presvedčení, že práve prenesením budúcich nákladov na exekučné konanie z dlžníkov na veriteľov sa eliminuje hazard na strane veriteľov a budú oveľa lepšie zvažovať, komu peniaze požičajú,“ vyhlásila SaS.

Strana deklarovala, že nepodporí taký typ takzvanej exekučnej amnestie, ktorý by v spoločnosti posilnil morálny hazard. Žiadny občan na Slovensku nemôže byť podľa nej na základe rozhodnutia vlády vyviazaný zo svojich finančných záväzkov spôsobom, ktorý ho navedie k opakovanému nezodpovednému správaniu a podporí ďalšie zadlžovanie. Občania a ani rôzne súkromné firmy tiež nemôžu dostať od vlády signál, že bezbrehé zadlžovanie a nesplácanie záväzkov sa oplatí, lebo nakoniec problémy vyrieši štát na účet všetkých daňových poplatníkov.

„Ak vláda príde s takýmto nešťastným riešením, sme pripravení obrátiť sa aj na Ústavný súd,“ uviedol Baránik s tým, že populisticky poňatá exekučná amnestia môže byť v kolízii s princípmi trhovej ekonomiky a princípmi právneho štátu. V SaS sú presvedčení, že väčší potenciál na riešenie dlhov má inštitút osobného bankrotu.

„Vláda by mala robiť podstatne viac na jeho popularizáciu medzi občanmi, posilniť kapacity v poradenstve a znížiť jeho administratívnu náročnosť,“ poznamenala podpredsedníčka parlamentu za SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová. Téma exekučnej amnestie sa podľa Ďuriš Nichlosonovej v mnohom dotýka práve sociálne vylúčených spoločenstiev, keď ľudia pre exekúcie pracujú len načierno. „Sfunkčnenie inštitútu osobného bankrotu by mohlo situáciu vyriešiť,“ domnieva sa.

Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) v pondelok (15.1.) predstavila v koalícii návrh mimoriadnych opatrení, ktoré by mali pomôcť vyriešiť stav, keď na súdoch leží 3,7 milióna exekučných konaní. Okrem sociálneho rozmeru sa majú riešiť aj náklady štátnych inštitúcií spojené s vymáhaním ťažko vymožiteľných pohľadávok. Ministerke ide aj o odľahčenie preťažených súdov, ktoré by bolo treba inak personálne posilniť. Odmietla, že by mohol stačiť inštitút osobných bankrotov. Ten by podľa nej totiž situáciu vyriešil až v časovom horizonte zhruba desatich rokov.