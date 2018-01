Dobré noviny

POZOR: Vznik demencie je spojený s nápojom, ktorý pije takmer každý z nás

Podľa najnovších výskumov pitie týchto nápojov zvyšuje pravdepodobnosť vzniku demencie až 3-násobne.

Ilustračná snímka — Foto: Pexels

BRATISLAVA 17. januára - Ten, kto obľubuje sladené nápoje, by mal zbystriť pozornosť. Nové štúdie uverejnené v publikáciách Stroke a Alzheimer‘s & Dementia totiž priniesli výsledky, ktoré milovníkov týchto nezdravých vynálezov nepotešia. Tí, ktorí pijú umelo sladené nápoje by sa tiež nemali tešiť. Ich pravidelné pitie totiž trojnásobne zvyšuje riziko vzniku demencie a mozgovej mŕtvice. „Vyzerá to tak, že nie je príliš pozitívne piť sladené nápoje a nezdá sa, že by umelé sladidlá boli lepším riešením. Možno by sme si mali zvyknúť na obyčajnú vodu,“ prezradil profesor Sudha Seshadri, ktorý viedol výskum.

Obe štúdie preukázali prepojenie sladených nápojov so spomínaným ochorením. Nie je však doposiaľ možné vyvodiť príčinu a následok. Prílišný prísun cukru je dlhodobo spájaný s obezitou, cukrovkou a srdcovými ochoreniami. Aj keď nie je účinok cukru na mozog dokonalo preskúmaný, niektoré zo štúdií napovedajú, že jeho nadmerný príjem škodí mozgu obdobne ako trauma. Niektorí vedci tvrdia a prirovnávajú symptómy cukru k užívaniu drog.

Nejde o prvú štúdiu, ktorá spája cukor s demenciou. Štúdia, ktorá nadmerný príjem cukru spájala s Alzheimerovou chorobou, poukazuje na to, že vysoký príjem cukru poškodzuje dôležitý enzým potrebný pri boji proti počiatočným štádiám Alzheimera. Vedci sa domnievajú aj to, že cukor na ľudský mozog pôsobí toxicky. Tak čo, obľúbite si radšej čistú vodu?