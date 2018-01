TASR

J. Richter: Firmy sa budú môcť na zvyšovanie príplatkov pripraviť

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter (Smer-SD). — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 17. januára (TASR) - Zvyšovanie príplatkov za prácu nebude vytláčať zamestnancov do tzv. šedej ekonomiky. Presvedčený je o tom minister práce Ján Richter (Smer-SD), ktorý opäť označil zmeny v novele Zákonníka práce za kompromis.

V pondelok (15.1.) sa zástupcovia zamestnancov aj zamestnávateľov dohodli s vládnymi poslancami Smeru-SD, ako sa budú príplatky za nočnú, sviatočnú či víkendovú prácu zvyšovať. Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (Iness) však v stredu upozornil na možné riziká, ktoré takéto zvyšovanie miezd prinesie. Zhoršiť by sa mohla pružnosť zamestnávania, ale aj podmienky pre nízkokvalifikovaných ľudí. Richter to odmieta.

"Vzhľadom na to, že sme v maximálnej miere zohľadnili aj pripomienky zamestnávateľov, že sme rozložili dosahy do dvoch rokov, tak sme vyšli v maximálnej miere v ústrety. Nemôžeme prinášať opatrenia, ktoré budú prospešné len pre horných desaťtisíc. Je nevyhnutné, aby sme dobrú ekonomickú situáciu riešili tak, aby ľudia za primeranú prácu mali aj primeranú plácu," skonštatoval po rokovaní vlády Richter.

Ministerstvo práce si vplyvy zvyšovania príplatkov prepočítalo. Oproti pôvodnému návrhu novely je po dohode sociálnych partnerov nový variant rastu príplatkov lacnejší o 25 %. "Dosahy sa rozložili do dvoch rokov. Do istej miery sa budú môcť na to firmy pripraviť a naplánovať si zvyšovanie miezd," tvrdí Richter, ktorý sa ani neobáva, že bude rozkvitať šedá ekonomika. "Myslím si, že viacerých, ktorí možno doteraz riešili príplatky za noc a sobotu 'kešovo', toto bude motivovať a zlegalizujú sa, pôjdu úplne oficiálne. Teda ja očakávam opačný efekt," dodal Richter. Tiež podotkol, že nelegálna práca sa dá odhaliť kontrolou.

Podľa neho by malo byť zvyšovanie miezd aj v záujme samotných zamestnávateľov. "Dôležité je, aby v konečnej miere boli uspokojení tí, ktorí robia nočné, soboty a nedele, a vzhľadom na situáciu na trhu práce som presvedčený, že to je aj v záujme zamestnávateľov," podotkol minister. Upozornil na to, že viaceré firmy opatrenia týkajúce sa príplatkov už v súčasnosti napĺňajú v rámci kolektívnych zmlúv.

Vláda sa podľa rezortu práce snaží aj vytvárať podmienky, aby si nezamestnaní našli prácu ľahšie. "Dnes sme vypísali výzvu v hodnote 17 miliónov eur. Chceme robiť rekvalifikáciu pre automobilový priemysel a dodávateľov," doplnil Richter. Zároveň dodal, že pred rizikami viacerí analytici varovali aj v roku 2013, keď sa menil Zákonník práce. Nenaplnili sa však.

V parlamente v druhom čítaní bude návrh, ktorým sa má zvýšiť príplatok za nočnú prácu zo súčasnej sadzby 20 % na 50 % sumy minimálnej mzdy v eurách za hodinu. Rozlišovať sa tiež bude to, či pôjde o všeobecnú, alebo rizikovú prácu. Od 1. mája tohto roka pri všeobecnej práci pôjde príplatok hore na 30 % a v ďalšom roku bude zvýšenie predstavovať 40 % pri všeobecnej práci. Podobný postup bude aj pri rizikovej práci. Od 1. mája tohto roka bude 35 %, a od 1. mája budúceho roka bude zvyšok na 50 % u rizikovej práce.

Zamestnanci majú mať aj vyšší príplatok za prácu v nedeľu. Zvyšovanie však bude tiež postupné. Od 1. mája tohto roka má byť vo výške 50 % a od 1. mája budúceho roka má byť vo výške 100 %. Po rokovaniach so sociálnymi partnermi sa nemení pôvodný návrh pri príplatku za sviatok, zvýšenie má teda predstavovať 100 % priemerného zárobku zamestnanca zo súčasnej úrovne 50 %.