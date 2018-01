TASR

Dnes o 15:19 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní Títo slovenskí hokejisti nás budú reprezentovať na olympiáde v roku 2018

Generálny manažér a tréner vytvorili mix skúsených hráčov s mladými.

Archívna snímka — Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. januára (TASR) - V slovenskej nominácii na olympijský hokejový turnaj je 25 hráčov, z toho momentálne všetci až na jedného pôsobia mimo najvyššej domácej či českej súťaže. Generálny manažér Miroslav Šatan v stredu oznámil, že vo výbere je aj 38-ročný veterán Ladislav Nagy. Šéftréner Craig Ramsay bude mať v Pjongčangu k dispozícii aj 175-násobného reprezentanta Dominika Graňáka a spoliehať sa bude na trojicu brankárov Ján Laco, Patrik Rybár a Branislav Konrád.

Generálny manažér a tréner vytvorili mix skúsených hráčov s mladými. Po Graňákovi má najviac štartov na konte obranca Tomáš Starosta (140), najskúsenejší útočník je Tomáš Surový (118). Najmladší hráč je Matúš Sukeľ (21 rokov). Najlepší strelec je s 30 gólmi Ladislav Nagy. Počet hokejistov z českej a slovenskej ligy je aktuálny stav, ktorý sa môže do sezónnej uzávierky prestupov zmeniť. Momentálne je mimo tohto zoznamu len Michal Čajkovský z KHL. Patrik Lamper, ktorý ešte pred týždňom nastúpil za bratislavský Slovan v tej istej súťaži, odohral medzitým tipsportligový zápas za Banskú Bystricu.

Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) schválil nomináciu už v utorok, o niekoľko dní ju posunie na schválenie aj Slovenskému olympijskému výboru (SOV). "Tento rok je výnimočná olympijská sezóna, máme dva vrcholy. Z pôvodnej skupiny asi 100 hráčov sme to zúžili na 40 alebo 50, ktorých sme pozorne sledovali. Mali sme možnosť vyskúšať ich v prípravných zápasoch na troch akciách. Zoznámili sa so systémom a tréner sa zoznámil s nimi, okrem toho, že ich počas sezóny pozorne sledoval v zápasoch. Asi na 95 percent sme diskutovali viacerí, Ľubomír Višňovský, Michal Handzuš, Vladimír Országh a Ján Lašák, čo sa týka brankárov. Hlavný bol názor trénera. Je na koučoch, aby si vybrali hráčov, ktorí budú najlepšie napĺňať systém, akým chcem hrať. Nominovali sme podľa toho, ako hrali v tejto sezóne. Verím, že tí, ktorí nás presvedčili, si zachovajú výkonnosť a trénerom odplatia nomináciu," povedal Šatan.

"Bolo to jedno z najťažších rozhodnutí, čo som urobil za dlhé roky v hokeji. Nevychádzal som zo žiadnych predpokladov. Spoznal som hráčov, videli sme ich hrať v kluboch. Zobrali sme ich na osem zápasov, dočkali sme sa pozitívnej odozvy, najmä od brankárov, ktorí boli brilantní. Nechcem hovoriť o individuálnych menách. Máme naozaj dobrých hráčov, pracujú tvrdo, bolo to náročné rozhodnutie. Vybrali sme hráčov, ktorí najlepšie zareagovali na to, čo sme od nich chceli. Sme spokojní s výberom," pokračoval Ramsay. "Verím, že to bolo ťažké rozhodnutie. Pri niektorých rozhovoroch som bol prítomný. Verím, že mali šťastnú ruku a bude to pre nás dobrý vrchol sezóny," dodal generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček.

Nominácia SR na ZOH 2018 v Pjongčangu: