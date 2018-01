TASR

Ombudsmanka EÚ vyzvala Draghiho, aby zrušil členstvo v skupine G30

Skupina G30 má každý rok dve plenárne zasadnutia, na ktorých sa zúčastňujú len členovia tejto skupiny.

Brusel 17. januára (TASR) - Predseda Európskej centrálnej banky (ECB) Mario Draghi by mal pozastaviť svoje členstvo v skupine G30, ktorá je zložená z guvernérov centrálnych bánk a bankárov zo súkromného sektora. Uviedla v stredu ombudsmanka EÚ Emily O'Reillyová.

O'Reillyová, ktorej úrad vyšetruje sťažnosti spojené so zlou správou v inštitúciách Európskej únie, svoju výzvu Draghimu zdôvodnila potrebou vyhnúť sa možnej kompromitácii.

"V dôsledku finančnej krízy a so zreteľom na dodatočné právomoci, ktoré ECB v posledných rokoch vo verejnom záujme získala pre dohľad nad bankami, je dôležité ukázať verejnosti, že existuje jasné oddelenie medzi ECB ako orgánom dohľadu a finančným sektorom, ktorý je ovplyvňovaný jeho rozhodnutiami," opísala situáciu O'Reillyová v správe pre médiá.

Ombudsmanka pripomenula, že ECB "samozrejme môže komunikovať" so skupinou G30 v rámci svojej angažovanosti so všetkými zainteresovanými stranami, avšak tieto kontakty musia byť v súlade so záväzkami banky o transparentnom správaní.

Podľa O'Reillyovej by sa v budúcnosti predsedovia ECB nemali stať členmi skupiny G30.

