TASR

Štátne divadlo Košice uvádza komédiu Ešte sa to dá zachrániť

Domáca košická herečka a autorka Adriana Krúpová vytvorila komédiu zo sveta divadla i biznisu zároveň, odhaľujúc jeho zákulisné intrigy, grantové stresy, umelé i skutočné vykazovanie činnosti.

Skúška hry Adriany Krúpovej Ešte sa to dá zachrániť v Štátnom divadle v Košiciach 17. januára 2018 na Malej scéne. Na snímke zľava Ivan Krúpa – Boss a Dana Košická – Madam. — Foto: TASR František Iván

Košice 17. januára (TASR) – Prvou premiérou Štátneho divadla (ŠD) v Košiciach v tomto roku bude hra Adriany Krúpovej s názvom Ešte sa to dá zachrániť. Domáca košická herečka a autorka vytvorila komédiu zo sveta divadla i biznisu zároveň, odhaľujúc jeho zákulisné intrigy, grantové stresy, umelé i skutočné vykazovanie činnosti. Divadlo ju uvedie v slovenskej premiére v piatok 19. januára.

"Je to o rodinke, ktorá zneužíva eurofondy a rozhodne sa pre svoj zisk podnikať v čomkoľvek, aj v oblasti kultúry, ktorej vôbec nerozumie. Založí divadlo a z toho vznikajú rôzne komické absurdné situácie. Je to taký satirický pohľad na to, ako sa dokáže zneužiť aj dobrá myšlienka," priblížila autorka v stredu pre novinárov.

V poradí ide o tretiu divadelnú hru z Krúpovej tvorby, ktorá sa stala súčasťou repertoáru košickej činohry. V roku 1997 divadlo uviedlo jej hru Posledná Amazonka a takmer 100 repríz má za sebou od roku 2009 komédia Zoznamka.

Hra Ešte sa to dá zachrániť vznikla v rámci projektu Divadelného ústavu Ódy a frašky, v ktorom sa súčasní slovenskí autori v krátkych dramatických textoch zamýšľajú nad stavom našej spoločnosti najmä vo vzťahu k Európskej únii. Nápad pritom nosila Krúpová v hlave už dlhšie, inšpiráciou boli aj správy z diania na Slovensku, keď sa ľudia neraz púšťajú do vecí, ktorým nerozumejú, len aby prišli k nejakým peniazom.

Nová inscenácia je košickým režisérskym debutom mladého režiséra Juraja Bielika, ktorý do predstavenia pripravil aj hudbu. "Predpokladám a dúfam, že táto hra môže osloviť najmä svojím humorom a odľahčeným spracovaním, a môže ponúknuť aj nejaké podnety na zamyslenie, lebo sa zaoberá témou, ktorá je veľmi dôležitá a aktuálna, a to je náš vzťah k Európskej únii a tiež európske fondy a peniaze - ako sa využívajú, nevyužívajú alebo zneužívajú," povedal Bielik pre TASR.

V jednotlivých postavách diváci uvidia hercov košickej činohry Tomáša Dira, Danu Košickú, Ivana Krúpu, Líviu Michalčík Dujavovú, Michala Soltésza, Henrietu Kecerovú, Adrianu Krúpovú, Adrianu Ballovú, Katarínu Horňákovú a Františka Baloga. Autorka tak vytvorila v inscenácii s manželom Ivanom Krúpom aj na doskách javiska manželskú dvojicu. "Mne sa s manželom vždy hrá vynikajúco, lebo je super herec a umelec. Je mi cťou, že s ním môžem hrať," povedala Krúpová.