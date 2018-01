V detstve mu predstavili zázračnú potravinu. Spomenul si na ňu, keď sa stal onkologickým pacientom a zachránil si ňou život

TASR, Dobré noviny

Pestovanie tejto zdravej plodiny bolo zakódované v jeho rodine a ešte väčší záujem o ňu prejavil v čase, keď sa stal onkologickým pacientom.

Kolonica 16. januára (TASR/Dobré noviny) – Jozef Chomanič z Kolonice v Sninskom okrese sa venuje pestovaniu pohánky už takmer 20 rokov. Začínal s 300 namlátenými kilogramami, v súčasnosti mu nestačia ani dve tony.

Ako pre TASR uviedol, pestovanie tejto zdravej plodiny bolo zakódované v jeho rodine. "Pamätám si ako chlapec, že sme to pestovali, ale intenzívnejšie som sa o to začal zaujímať v roku 1999, keď som sa stal onkologickým pacientom," vysvetlil. Dozvedel sa totiž, že pohánka obsahuje okrem iného aj vitamín P, tzv. rutín, ktorý posilňuje cievne steny.

"Po chemoterapiách to bolo pre mňa potrebné a prospešné, tak som začal pohánku pre vlastnú spotrebu pestovať a konzumovať," zdôraznil s tým, že ju radí jesť aj ostatným onkologickým pacientom. Okrem toho dodáva, že pohánka pomáha aj pri celiakii, keďže múka z tejto plodiny neobsahuje lepok. Vhodná je aj pri tráviacich ťažkostiach. V múke sa totiž nachádza aj šupka, ktorá črevá vyčistí.

Regionálna tatarka

Široká verejnosť v tomto regióne túto plodinu nazýva aj tatarkou. Hovorí sa, že je tomu tak preto, lebo ju tu zaniesli Tatari. Mali ju vraj pripevnenú na sedle pre prípad, že by sa vzdialili od zvyšku družiny, a tak mali aspoň aký-taký zdroj obživy. A keďže pre slovenskí ľud to boli Tatari pohania, túto krmovinu nazvali pohánkou. Pravdivosť tejto informácie však pestovateľ potvrdiť nevedel.

Ľudia boli podľa Chomaniča predtým na túto komoditu v tejto oblasti zvyknutí. Začal sa preto zvyšovať dopyt po nej aj u ostatných obyvateľov obce. "Namlátil som 300 kilogramov, potom 500 kilogramov a teraz mi nestačia ani dve tony," spomenul s tým, že dôvodom je aj fakt, že jedno z tradičných jedál aj tu žijúcich Rusínov, sú tzv. tatarčané pirohy. Pripravujú ich nielen doma, ale aj v rôznych stravovacích zariadeniach.

Záujem o túto plodinu majú podľa jeho ďalších slov nielen tunajší obyvatelia, ale aj ľudia zo vzdialenejších kútov Slovenska. "Pestujem ju ekologicky, pretože tá komodita sa ničím nehnojí, nestrieka," spomenul. Pohánková, resp. tatarčaná múka vzniká mletím celého zrna spolu s obalom. Okrem uvedených pirohov sa z nej podľa Chomaniča pripravuje tiež rôzne pečivo. Ďalším variantom konzumácie je lúpaná pohánka. Sú dva spôsoby odstraňovania obalu, a to termický a mechanický. "Mojou túžbou je, aby som pohánku aj lúpal, predovšetkým mechanicky, aby som neochudobňoval to zrno o výživné látky, ale zatiaľ sa mi to nedarí, jednak finančne je to náročné a sú s tým spojené aj ďalšie problémy," poznamenal s tým, že ju predáva ako zrno a múku.

Pohánka, či už lúpaná, alebo nelúpaná, sa môže používať aj ako príloha, napr. namiesto ryže, pripravujú sa z nej tiež rôzne kaše. Konzumovať ju odporúča bez tepelného spracovania. "Takýmto spôsobom ju totiž ochudobňujeme o živiny," zdôraznil s tým, že najčastejšie sa pripravuje lúhovaním. Podľa Chomaniča je záujem o pohánku čoraz väčší.