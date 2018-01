Projekt CERIecon by mal podporiť podnikateľov s inovatívnym nápadom

TASR

Bratislava 16. januára (TASR) – Podporiť a rozvíjať podnikateľské zručnosti u ľudí, ktorí majú inovatívny nápad je cieľom projektu CERIecon (CENTRAL EUROPE Regional Innovation Ecosystems Network), ktorý je spolufinancovaný z programu Interreg Stredná Európa. V rámci projektu organizuje Slovak Business Agency (SBA) v spolupráci s magistrátom hlavného mesta Bratislava sériu workshopov, na konci ktorých budú mať vybraní uchádzači možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnej úrovni.

"Dnešný workshop je siedmy v poradí workshopov organizovaných v rámci hlavnej aktivity projektu CERIecon," priblížil manažér medzinárodných aktivít SBA Miroslav Poláček na utorkovom podujatí, ktoré je súčasťou projektu. Hlavnou aktivitou je podľa neho "zriadenie Playparku ako inovatívneho centra, ktoré je zamerané na podporu a rozvoj mladých a začínajúcich podnikateľov, resp. nepodnikateľov s podnikateľským nápadom v každom z tých regiónov."

Náplň podujatí v Playparkoch tvorí SBA spolu s ďalšími projektovými partnermi. "Každý z tých regionálnych Playparkov, ako je tento náš bratislavský zriadený v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora STU, si nadizajnuje svoj mix aktivít, ktorými podporí beneficientov," doplnil manažér SBA.

Playpark by mal byť k dispozícii až do konca projektu, teda do mája 2019, organizátori ho však plánujú udržiavať aj v budúcnosti. "V nejakej forme by sme ho chceli udržiavať aj po skončení projektu, či už tu v priestoroch Univerzitného technologického inkubátora alebo v iných priestoroch," uviedol Poláček.

Projekt sa uskutočňuje okrem Slovenska aj v ďalších šiestich krajinách. "Do projektu sú súčasne zapojení ešte ďalší partneri zo šiestich ďalších regiónov, a tými sú Brno, Benátky, Krakov, Rijeka, Viedeň, Stuttgart," spresnil manažér SBA. Ako dodal, zo Slovenska sú tu dvaja partneri, ktorí workshop organizujú – SBA a magistrát hlavného mesta Bratislavy.

Celkový rozpočet na tento projekt je 3.112.975 eur a spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) predstavuje 2.558.255,75 eura. Podľa Poláčka je pre Slovensko určených 211.350 eur pre SBA a ďalších 172.780 eur pre magistrát mesta Bratislava.

Playpark ponúka vybraným účastníkom určité výhody z projektu. "Je to mentoring na mieru, osobné poradenstvo pre tri najlepšie podniky, ktoré uspejú v prezentácii svojich podnikateľských nápadov a je to možnosť nejakého medzinárodného networkingu a zúčastnenie sa na medzinárodnom finále prezentácii podnikateľských nápadov," uzavrel Poláček.