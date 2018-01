TASR

Dnes o 16:32 čítanie na minútu 0 zdieľaní Banskobystrický kraj považuje za jednu z najhlavnejších priorít R2

Bez kvalitných ciest totiž podľa Luntera neprídu investície, ľudia nebudú mať prácu a nezamestnanosť sa v niektorých okresoch bude stále držať na dvojcifernom čísle.

Na archívnej snímke nový predseda BBSK Ján Lunter. — Foto: TASR - Branislav Račko

Banská Bystrica 16. januára (TASR) – Rozvoj Slovenska znamená rozvoj regiónov, bez toho nemôže byť krajina, ktorá má všetky výrobné faktory - pracovnú silu, suroviny, kapitál, pôdu, bohatá. Konštatoval to v utorok v Banskej Bystrici splnomocnenec vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov Anton Marcinčin počas stretnutia zodpovedných aktérov za regionálny rozvoj, ktoré sa uskutočnilo z iniciatívy Úradu vlády SR. Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) je tak už štvrtým v poradí, ktorý zdôraznil a vyargumentoval svoje priority. Očakáva, že sa objavia v národnom dokumente o stratégii regionálneho rozvoja.

V BBSK je päť najmenej rozvinutých okresov z 13. Predseda kraja Ján Lunter za jednu z najdôležitejších priorít označil kvalitnú cestnú infraštruktúru, a to najmä dobudovanie rýchlostnej cesty R2 spájajúcu Bratislavu s Košicami a ďalšími okresmi. Bez kvalitných ciest totiž neprídu investície, ľudia nebudú mať prácu a nezamestnanosť sa v niektorých okresoch bude stále držať na dvojcifernom čísle.

Šuflíkový materiál nechcú

Ako účastníci poznamenali, treba dbať na to, aby národné priority nezostali iba na kuse papiera, aby bol dokument živý a nestal sa len ďalším "šuflíkovým" materiálom.

"Podpredseda vlády pripravuje národný investičný plán Slovenska a ten má byť nielen zbožným želaním, ale mal by obsahovať všetky závažné investície na území Slovenska, ktoré budú vychádzať z pripravovanej národnej stratégie rozvoja. Je to príležitosť a teraz je tá možnosť dostať do národného investičného plánu presne tie dôležité opodstatnené investície, ktoré vychádzajú z potrieb jednotlivých regiónov," objasnil pre TASR Marcinčin.

Podľa riaditeľa odboru stratégie a metodiky Úradu vlády SR Romana Havlíčka stratégia by mala byť hotová začiatkom roka 2019. Vyššie územné celky sú pri tvorbe pre nich dôležití kľúčoví partneri. Dávajú im väčší priestor, aby uplatnili požiadavky a potreby pri rozvoji svojich regiónov