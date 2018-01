TASR

Dnes o 16:26 čítanie na 3 minúty 0 zdieľaní VIDEO: Na 24. ročníku Banskobystrickej latky sa predvedie aj atletická hviezda svetového formátu

Organizátori si od Baršima sľubujú výkon, ktorým by mal atakovať svoj rekord mítingu (240 cm), ba možno aj halový svetový rekord (243 cm).

Na snímke Mutaz Baršim. — Foto: TASR/Branislav Račko

Banská Bystrica 16. januára (TASR) - Presne tri týždne pred termínom Banskobystrickej latky, populárneho výškarského mítingu s hudbou, ohlásili organizátori najväčšiu hviezdu. Na banskobystrické Štiavničky zavíta 6. februára úradujúci majster sveta z Londýna, podľa IAAF svetový atlét roka 2017 Katarčan Mutaz Essa Baršim.

Organizátori si od Baršima sľubujú výkon, ktorým by mal atakovať svoj rekord mítingu (240 cm), ba možno aj halový svetový rekord (243 cm). Baršim sa pod Urpínom predstaví tretíkrát, v roku 2015 pokoril dosiaľ najviac 240 cm. Prostredníctvom videozáznamu poslal organizátorom i divákom odkaz, že sa na latku teší a že mu prirástla k srdcu. Predtým si zaskáče ešte na majstrovstvách Ázie v Teheráne a potom sa už zameria na banskobystrické podujatie.

Získať Baršima by nebolo možné bez dobrých osobných kontaktov. "Dvakrát u nás skákal, bol spokojný, zložité bolo nájsť len finančné krytie," vysvetlil organizačný šéf Alfonz Juck. "Predsa len je v tomto najdrahší, marketingový trh treba rešpektovať. Zdá sa, že teraz mu slúži aj zdravie. Sám vyhlasuje, že rok 2018 by mohol byť úrodný aj pre neho v úsilí atakovať v hale i vonku Sotomayorove svetové rekordy."

Ako povedal Alfonz Juck, Baršim je prísľubom, že sa na Štiavničkách opäť zrodia výnimočné výkony. "Ako jediný pravidelne skáče cez 240 cm, v kariére ich pokoril už 11-krát, a mnohí očakávajú, že v popularite by mohol nahradiť aj Usaina Bolta. Medzi ženami možno ponúkneme tiež najlepšiu, snažíme sa vyrokovať a finančne pokryť účasť majsterky sveta Rusky Lasickeneovej, ani ona vlani ani raz neprehrala. Pozornosť určite vzbudia aj česká výškarka Michaela Hrubá a medailistka z olympijských hier Bulharka Demirevová."

Na BBL budú môcť plniť účastníci limity na HMS v Birminghame, 233 cm medzi mužmi a 195 cm medzi ženami, a tieto výkony by mohli inšpirovať viacerých. Alfonz Juck: "Tešíme sa tiež na Slovákov Matúša Bubeníka, Lukáša Beera i Tatianu Dunajskú. Tohto roku o štart prejavilo záujem toľko mužov, že sme museli mnohých odmietnuť, aby súťaž nebola príliš zdĺhavá. Vidieť to aj na štartovnej listine, ocitli sa v nej len tí, ktorí, s výnimkou Beera, už zdolali 230 a viac. Podobne nabitú súťaž zažijú diváci už len na marcových HMS v Birminghame."

Alfonza Jucka by potešili, ako inak, rekordné výkony. "Ak by sa podarilo Baršimovi atakovať halový svetový rekord, tak by sa opäť naplnili naše sny. V tomto roku sme hľadali termín BBL, pretože predstavitelia ázijskej atletiky ho pri svojom šampionáte posunuli. My sme museli zareagovať a pôvodný dátum koncom januára stanoviť na 6. februára, aby sme ešte stihli termín pred začiatkom ZOH. A potom sme zobrali do úvahy aj vôľu Baršima, aby u nás štartoval."

BBL sa po zániku nemeckého Arnstadtu v segmente halových výškarských mítingov s hudbou stala svetovou jednotkou. V minulosti spolupracovala aj s moravskými mítingami na výškarskej tour. "Dočasne sme ju pozastavili, nie z našej iniciatívy. Veríme, že postupom času sa nám podarí seriál mítingov upraviť do jednoliateho celku," dodal Alfonz Juck.

Ľubomír Roško, zakladateľ mítingu, už v ročnom predstihu sľubuje, že BBL čakajú pri jubilejnom 25. ročníku ďalšie príťažlivé prekvapenia. "Aj teraz však máme čo ponúknuť. Baršim je veľký pojem a sme radi, že nám zostal verný, Banskú Bystricu si zamiloval. Toto podujatie má bohatú tradíciu a od odborníkov sme si vyslúžili uznanie v tom, že nás považujú za najlepší míting podobného druhu na svete."