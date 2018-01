Kristína Jurzová

Včera o 18:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sieť obchodov v Británii ako prvá na svete zakázala používanie plastových obalov

Sieť supermarketov Iceland sa ako prvá na svete zaviazala, že do piatich rokov odstráni plastové obaly na svojich produktoch.

Na kombosnímke britská sieť supermarketov Iceland. — Foto: Twitter/House Beautiful UK, Wikipedia

BRATISLAVA/LONDÝN 16. januára (Dobré noviny) - Nakupovanie v štýle Zero Waste, čiže bez odpadu, nie je v našich končinách úplne jednoduché a ani bežné. Či sa nám to páči alebo nie, mnohé potraviny sú balené v plastových obaloch. Ak sa však vyberiete za hranice Slovenska a navštívite rozvinuté Britské ostrovy, môžete sa ich raz a navždy zbaviť.

Sieť supermarketov Iceland sa ako prvá na svete zaviazala, že do piatich rokov odstráni plastové obaly na svojich produktoch. Tu však iniciatíva spoločnosti nekončí. Ekologický tlak vyvíja aj na ďalšie obchodné značky, ktoré sa majú pridať k boju za zdravšie a čistejšie životné prostredie.

Odštartovali to slamky

"Svet sa prebudil na pohromu plastov," uviedol pre Daily Mail výkonný riaditeľ Icelandu Richard Walker. "Každú minútu vstupuje do našich oceánov odpad o veľkosti kamióna, čo spôsobuje neopodstatnené škody morskému prostrediu a v konečnom dôsledku aj ľudstvu - keďže prežitie nás všetkých je závislé na oceánoch."

Britská spoločnosť ako úplne prvá vyradila zo svojho sortimentu slamky. Považuje ich totiž za zbytočné, pretože napiť sa dokážeme aj bez nich. Zmena sa však v budúcnosti dotkne aj plastových nádob, v ktorých je balené napríklad mäso. Zameniť by sa mali za ekologickejší variant vyrobený z drevnej buničiny potiahnutý náterom na báze vody. Ani mrazená zelenina už nebude dostupná tak ako predtým. Namiesto plastového vrecka sa bude predávať v papierovom. Nové eko alternatívy sa hľadajú aj pre plastové fľaše či mliečne kartóny.

Spoločnosť má viac ako 900 obchodov a vyrába viac ako 1400 produktov. Na vývoj nových eko obalov využíva najmodernejšie technológie, založené na rastlinách, ktoré sú plne recyklovateľné prostredníctvom domáceho kompostovania. Vedenie Icelandu hovorí, že táto zmena firmu bude stáť určitý obnos financií, no do cien potravín by sa to nemalo premietnuť.

Potraviny by mali byť balené v takýchto ekologických obaloch. Foto: Daily Mail

Na novinku sa však musí pripraviť aj taktiež viac ako 250 dodávateľov spoločnosti. "Ostatné supermarkety a maloobchod ako celok by nás mali nasledovať. Nastal čas na spoluprácu," uviedol Walker.

Recyklácia problému

K ekologickejšej výrobe produktov sa v poslednej dobe zaviazali aj niektoré z najväčších spoločností. Tesco, Marks & Spencer, Asda či Debenhams podpísali vyhlásenie, ktoré požaduje ukončenie balenia do plastových obalov. "V uplynulom desaťročí sa britskí maloobchodníci zameriavajú hlavne na recykláciu v snahe znížiť environmentálny vplyv plastového odpadu, ktorý produkujú." Uviedli však, že "to nestačí, pretože recykláciou plastov len recyklujeme problém. Preto je nevyhnutné, aby maloobchodníci a výrobcovia obalov spolupracovali na vypnutí tlačidla pri balení odpadu."

Foto: Twitter/Greenpeace UK

Na túto problematiku zareagovala minulý týždeň aj britská premiérka Theresa Mayová. Tá stanovila 25-ročnú lehotu na vyradenie plastov z potravinárskeho priemyslu a vyzvala supermarkety, aby vo svojich priestoroch zaviedli uličky, kde sa dá nakupovať bez týchto obalov.

Snahu spoločnosti Iceland ocenil aj výkonný riaditeľ Greenpeace. Zablhoželal jej ku "svojmu odvážnemu sľubu" a dodal, že "teraz je na ostatných predajcoch a výrobcoch potravín, aby zareagovali na túto výzvu".