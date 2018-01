TASR

ASL: Ezdravie sprevádzajú problémy, lekári majú menej času na pacientov

Ambulantní lekári opakovane žiadajú, aby pre nepripojenie sa do ezdravia neboli sankcionovaní, s čím počíta platná legislatíva.

Na snímke prezident Asociácie súkromných lekárov SR (ASL SR) Marián Šóth počas tlačovej konferencie Asociácie súkromných lekárov SR na tému: Prvé skúsenosti, postrehy a možné východiská ambulantných PZS so zavádzaním eZdravie a alarmujúca situácia v atraktivite všeobecného lekárstva, v Bratislave 16. januára 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 16. januára (TASR) - Spustenie elektronického zdravotníctva do praxe sprevádza podľa ambulantných lekárov množstvo problémov. Elektronické výmenné lístky nefungujú a lekári naďalej pracujú s receptami zdravotných poisťovní, poukázal v utorok na tlačovej konferencii šéf Asociácie súkromných lekárov (ASL) SR Marián Šóth. Upozorňuje, že ambulantní lekári tiež majú menej času na pacientov.

"Pracujeme v prostredí, kedy plníme svoju legislatívnu povinnosť, ale z praktického hľadiska nevidíme výsledok svojho snaženia," zhodnotil doterajšie výhody elektronického zdravotníctva Šóth. Poznamenal, že lekári nevidia benefity v tom, aby sa do neho pripojili, má ísť tak len o povinnosť. Pripojenie do ezdravia má okrem toho prinášať podľa jeho slov viacero technických problémov, či komplikácie so samotným prihlasovaním.

Práca s elektronickým zdravotníctvom stojí lekárov čas, ktorý by inak venovali pacientom, tvrdí Šóth. Denne to podľa jeho odhadu môže byť aj jeden a pol hodiny, počas ktorej by mohli ošetriť vyše desať pacientov. "Väčšinou teraz pozerám do monitoru, či mi to ide alebo nie," poznamenal. Novinárom ukázal viacero chybových hlášok, s ktorými sa v ostrej prevádzke ezdravia lekári stretávajú.

"Projekt ezdravie je nepochybne objektívnou prekážkou v poskytovaní riadnej zdravotnej starostlivosti pacientom, a to je zákonný dôvod pre nezapojenie/odpojenie sa do/z ezdravia... Väčšina lekárov sa z mnohých objektívnych dôvodov ešte nezapojila a ohrozenie zdravia pacientov je definitívny objektívny dôvod pre plošné ukončenie ich účasti v tomto projekte," uviedol Peter Lipták, člen výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva.

Ambulantní lekári opakovane žiadajú, aby pre nepripojenie sa do ezdravia neboli sankcionovaní, s čím počíta platná legislatíva. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nominant Smer-SD) aj šéf Národného centra zdravotníckych informácií Peter Blaškovitš už skôr prisľúbili, že sa tak v tomto roku diať nebude. Lekári tiež žiadajú, aby sa im preplatili náklady, ktoré im pre elektronizáciu zdravotníctva vznikajú. Tie sa majú pohybovať rádovo v stovkách eur.

Lekári pred ostrým spustením elektronizácie varovali, označovali to za krok do neznáma. Koncom minulého roka hovorili chaose, o tom, že práca so softvérom môže ľudí v ambulanciách a čakárňach zdržať, obávali sa tiež výpadkov. Do ezdravia pritom stále nie je množstvo ambulancií pripojených. Situáciu, že sa pripoja všetci, si Šóth predstaviť nevie. Starší lekári podľa neho pre ďalšie povinnosti a neistotu volia radšej odchod do dôchodku.