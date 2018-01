TASR

Dnes o 13:09 čítanie na minútu 0 zdieľaní Trnavská radnica chce v historickom centre lepší informačný systém

Projekt chce mesto realizovať v súvislosti s tohtoročným 780. výročím povýšenia Trnavy na prvé slobodné kráľovské mesto na území dnešného Slovenska.

Súsošie Najsvätejšej Trojice a mestská veža na Trojičnom námestí v Trnave. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Trnava 16. januára (TASR) – Trnavská radnica chce doplniť a rozšíriť informačný systém v mestskej pamiatkovej rezervácii (MPR) a tak sa uchádza o dotáciu ministerstva kultúry v programe Obnovme si svoj dom. Ak by získala prostriedky v požadovanej výške 43.700 eur, pribudla by okrem iného pred radnicou na Hlavnej ulici trojrozmerná tabuľa so zdôraznenými pamiatkami i tabule pri hlavných vstupoch do historického jadra mesta.

Projekt chce mesto realizovať v súvislosti s tohtoročným 780. výročím povýšenia Trnavy na prvé slobodné kráľovské mesto na území dnešného Slovenska. V súčasnosti je podľa hovorcu Trnavy Pavla Tomašoviča v MPR umiestnených spolu 27 individuálnych značení významných pamiatok, akými sú kostoly, synagóga, hodnotné meštianske domy, ale aj historická radnica či objekty Trnavskej univerzity. "Máme záujem koncepčne a jednotne riešiť informačný a orientačný systém najskôr v historickom jadre a potom v širšom zábere mesta," uviedol pre TASR.

Prioritou je podľa Tomašoviča označenie mestského opevnenia, obnove ktorého mesto venuje zvláštnu pozornosť už tri desaťročia a ktoré je stredoeurópskym unikátom. "Nemáme doriešený popis jednotlivých mestských vetiev hradieb. Informačné tabule máme záujem osadiť v úsekoch, kde sme zaznamenali vďaka spolupráci s oblastnou organizáciou cestovného ruchu najväčší pohyb návštevníkov. Štyri osadíme k hlavným vstupom do centra mesta," dodal Tomašovič.

Obnovou by mali prejsť aj tri existujúce tabule s mapovým podkladom, ktoré znázorňujú, kde sa návštevník nachádza a navedú ho smerom na pamiatky. "Existujúce sú v nevyhovujúcom stave," dodal hovorca.