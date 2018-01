TASR

Slovákom chýba motivácia separovať odpad, upozornil L. Sólymos

Slovensko má spomedzi európskych krajín najnižšie poplatky za skládkovanie.

Bratislava 16. januára(TASR) - Slovákom chýba podľa šéfa envirorezortu Lászlóa Sólymosa (Most-Híd) motivácia separovať odpad. "Občan stále necíti, že keď separuje, platí menej za komunálny odpad. Je tak pohodlné všetko zahodiť do čierneho kontajnera," povedal v rozhovore pre TASR. Situáciu má preto zmeniť zákon o poplatkoch za uloženie odpadov, ktorý od roku 2019 zdvihne poplatky za skládkovanie.

Slovensko má spomedzi európskych krajín najnižšie poplatky za skládkovanie, poukazuje Sólymos. Vo väčšine krajín sa tento poplatok pohybuje od 20 do 100 eur za tonu uloženého odpadu na skládke. V Českej republike je napríklad už dlhodobo 20 eur, na Slovensku je to päť eur. "Smeťami sa doslova zasypávame," upozornil s tým, že skládky produkujú emisie a znečisťujú prostredie.

Napriek tomu tam končí väčšina komunálneho odpadu na Slovensku. "Kým my skládkujeme 67 percent všetkého odpadu, čo je približne dva milióny ton odpadu ročne, v Rakúsku sú to štyri, v Nórsku ešte menej. To znamená, že sa to dá. Aby to tak nebolo aj naďalej, musíme prijať opatrenia," zhrnul Sólymos s tým, že zmena sa však neudeje z roka na rok.

Situáciu má pomôcť zmeniť aj nový zákon o odpadoch, ktorý platí od roku 2016. Ako však ďalej poukázal, legislatíva nestačí, keď ľudia nie sú ekonomicky motivovaní. V súčasnosti tak podľa neho odpad separujú najmä uvedomelí ľudia, ktorým vadí znečisťovanie životného prostredia.

Envirorezort preto mení odpadovú politiku tak, aby sa oplatilo triediť a recyklovať a ekonomicky sa znevýhodnilo skládkovanie, čo má pomôcť s množstvom odpadom, ktorý končí na skládkach. Poplatky za skládkovanie porastú od roku 2019. Zvyšovanie bude postupné po rokoch, avizoval Sólymos. Platiť má princíp, že čím bude obec viac separovať, tým menej za odpad zaplatí. "Mám signály, že si to uvedomujú aj starostovia a primátori, že bez toho to nepôjde," doplnil minister.

Zdôraznil, že zvýšenie miery recyklácie odpadu na Slovensku nie je dôležité len z pohľadu záväzkov voči Európskej únii. "Ale aj pre to, aby sme žili v čistejšej krajine a nežili medzi odpadkami, musíme motivovať občanov, aby čim viac triedili, lebo to ich nestojí nič," uzavrel.