Líder Dakaru Sainz skončil s desaťminútovou penalizáciou

Rely sa už presunula do Argentíny, do jej konca zostáva päť etáp.

Španielska posádka Carlos Sainz - Lucas Cruz (Peugeot) na trati 8. etapy 40. ročníka Rely Dakar Uyuni - Tupiza v Bolívii 14. januára 2018. — Foto: TASR/AP

Salta 16. januára (TASR) - Líder Rely Dakar v kategórii automobilov Carlos Sainz dostal desaťminútovú penalizáciu za údajnú kolíziu so súťažiacim na štvorkolke Keesom Koolenom. Španielsky pilot továrenského tímu Peugeot však naďalej vedie priebežné poradie s náskokom 56 minút a 37 sekúnd pred Katarčanom Nasserom Al-Attiyahom na Toyote.

Incident sa podľa Koolena stal v sobotnej bolívijskej etape La Paz - Uyuni. Sainz vraj po kontakte nezastavil a nepomohol Holanďanovi, ktorý sa so sťažnosťou obrátil na organizátorov. "Nezasiahol som žiadnu štvorkolku. Videl som, ako ma zbadal a zišiel z cesty. Pridal som a on stratil kontrolu, pretože tam bolo veľa blata. Potom sa vrátil na cestu a ja som sa mu zázračne vyhol. Bolo to veľmi tesné, ale nedotkol som sa ho," citoval portál autosport.com Sainza, ktorý sa však nevyhol desaťminútovej strate za "potenciálne nebezpečné" konanie.

Peugeot Sport sa odvolá proti verdiktu. "Keď každý povie, že sa s niekým takmer zrazil, všetci dostaneme desaťminútovú penalizáciu. Je to naozaj nepochopiteľné rozhodnutie," vyhlásil šéf tímu Bruno Famin. Rely sa už presunula do Argentíny, do jej konca zostáva päť etáp. V utorok bola na programe desiata etapa zo Salty do Belénu s dĺžkou 424 kilometrov (373 km rýchlostnej skúšky).