Ryanair má záujem o kúpu niektorých aktív aerolínií Niki

Spoločnosť Niki, dcéra skrachovaných aerolínií Air Berlin, sa dostala vlani v decembri do insolvencie po tom, čo nemecká Lufthansa stiahla ponuku na jej prevzatie.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Dublin 16. januára (TASR) - Írska letecká spoločnosť Ryanair má záujem o kúpu niektorých aktív rakúskych aerolínií Niki. Najväčší nízkonákladový dopravca v Európe sa už obrátil na rakúskeho správcu konkurznej podstaty Niki.

Nemecký konkurzný správca Niki pritom v pondelok (15.1.) uviedol, že stále chce predať rakúskeho dopravcu britsko-španielskej spoločnosti International Airlines Group (IAG) a aerolíniám Aer Lingus. A to aj napriek súboju medzi Rakúskom a Nemeckom o to, kde by malo prebiehať konkurzné konanie v prípade Niki.

IAG na konci decembra oznámila, že sa dohodla na kúpe Niki, ktoré sa stanú súčasťou jej španielskeho nízkonákladového prepravcu Vueling.

Medzi potenciálnymi uchádzačmi o aerolínie Niki, ktoré lietajú do európskych a severoafrických dovolenkových destinácií, je aj ich zakladateľ, bývalý pretekár Formule 1 Niki Lauda. Rakúsky súd stanovil 19. január ako posledný termín pre predloženie ponúk na prevzatie častí Niki.