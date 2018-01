TASR

Dnes o 13:04 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Výherné prístroje v Bratislave vyplo začiatkom roka 127 pohostinstiev

Hracie automaty a ostatné výherné prístroje by mali pre prísnejšiu reguláciu hazardu z pohostinstiev a podobných zariadení definitívne zmiznúť.

Ilustračné foto. — Foto: TASR

Bratislava 16. januára (TASR) – Začiatkom roka 2018 vyplo v Bratislave výherné prístroje 127 pohostinstiev. Môže za to zavedenie prísnejšej regulácie hazardu na Slovensku. V hlavnom meste ostáva zatiaľ okolo 150 herní, ktoré sú však nútené zreorganizovať sa. Pre TASR tieto čísla potvrdila hovorkyňa Asociácie zábavy a hier (AZAH) Dominika Lukáčová.

Hracie automaty a ostatné výherné prístroje by mali pre prísnejšiu reguláciu hazardu z pohostinstiev a podobných zariadení definitívne zmiznúť. Porušenie zákona bude mať za následok pokuty pre prevádzkovateľov. "Viac ako polovica prevádzok s výhernými prístrojmi na Slovensku boli pohostinstvá, ktorých sa týka nový zákaz umiestnenia automatov. Zo 4100 ich ostalo už len 1500. Je to najväčšie regulačné opatrenie v histórii hazardného priemyslu u nás," podotkla Lukáčová. Pocítili to podľa nej najmä majitelia pohostinstiev a reštauračných zariadení, ktorým prevádzka prístrojov často pokrývala réžiu.

Prevádzkovatelia hazardných hier však vyhodnocujú toto opatrenie ako účinné. "Výherné prístroje by mali byť koncentrované do miest na to určených, a teda do herní a kasín. Od nového roka tiež platí, že v herni musí byť minimálne 12 prístrojov, doteraz bolo potrebných len päť na označenie "herňa". To výrazne zredukuje aj malé prevádzky. Počet takto zaniknutých malých herní však nevieme odhadnúť," spresnila hovorkyňa AZAH s tým, že sa zvýšili aj odvody, a to na 5500 eur ročne za každý stroj.

Hlavné mesto v novembri 2017 predložilo na mestské zastupiteľstvo informáciu o aktuálnom počte herní a kasín na území Bratislavy. Tu odhaduje ku koncu septembra 2017 celkový počet prevádzok na 270, z toho herní 150. Začiatkom mája 2017 pritom nadobudlo účinnosť všeobecne záväzné nariadenie (VZN) o zákaze umiestnenia herní na celom území Bratislavy. Krajská prokuratúra v Bratislave však podala na jeseň minulého roka pre toto nariadenie na hlavné mesto žalobu z dôvodu jeho nesúladu so zákonom. Vo veci ešte nie je rozhodnuté. Magistrát deklaruje, že prijatie VZN sa uskutočnilo v súlade s právnymi predpismi a na základe tohto nariadenia aj koná.

"Licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom výherných prístrojov, ktoré patria do kompetencie hlavného mesta, sa v súčasnosti už nevydávajú. Licencie na výherné prístroje udeľované mestom boli ukončené k 31. decembru 2017, a teda v žiadnej prevádzke by od 1. januára 2018 nemali byť," povedala pre TASR hovorkyňa Bratislavy Zuzana Onufer. Prevádzky hazardných hier, ktorým vydalo licencie ministerstvo financií, by mali svoju činnosť ukončiť uplynutím stanovenej lehoty. Magistrát však podotýka, že právomoci v oblasti kontroly prevádzok s hazardnými hrami od 1. januára 2018 majú len daňové úrady, colné úrady a Finančné riaditeľstvo SR. V zmysle zákona o hazardných hrách mohli obce kontrolovať prevádzky len do konca roka 2017.