Dnes o 11:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Stredoškolskí absolventi môžu zarobiť viac než niektorí vysokoškoláci

Rozdiel v príjme môže mesačne dosiahnuť aj 300 eur v hrubom vyjadrení.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR - Erika Ďurčová

Bratislava 16. januára (TASR) - Pracovníci v priemysle s ukončenou strednou odbornou školou dokážu v súčasnosti na Slovensku zarobiť viac, než mnohí absolventi vysokých škôl humanitného zamerania. Rozdiel v príjme môže mesačne dosiahnuť aj 300 eur v hrubom vyjadrení. Upozorňuje na to personálna agentúra Wincott People.

Na tieto platové rozdiely by mali podľa agentúry myslieť najmä mladí, ktorí končia základnú školu a rozhodujú sa, akú si vyberú strednú školu. "Nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v automobilovom a strojárskom priemysle tlačí ich mzdy nahor. Vo viacerých profesiách, na ktoré stačí stredoškolské vzdelanie, sa tak mzda už v závere minulého roka vyšplhala nad 1000 eur mesačne v hrubom. Ide o sumu, ktorú mnohí absolventi vysokých škôl nezarobia," tvrdí manažérka agentúry Jana Mesárová.

Medzi najžiadanejšie a zároveň najlepšie platené stredoškolské profesia patrí programátor, nastavovač CNC stroja, mechatronik, mechanik-nastavovač. Finančne dobre ohodnotení sú aj zvárači, elektromechanici, či CNC obrábači kovov. Žiadaní sú aj operátori výroby, elektrikári, kontrolóri kvality, frézari či sústružníci. V ich prípade sa však mzda zvykne pohybovať pod hranicou 1000 eur. "Pre všetky tieto menované a im príbuzné profesie platí, že mladý človek s príslušným vzdelaním by nemal mať zásadný problém uplatniť sa na trhu práce. Platí to v súčasnosti a platiť by to malo aj v dobe, keď školu skončí," predpokladá Mesárová.

Žiaci končiaci základnú školu by si preto mali strednú vyberať pragmaticky. Rozhodovať sa na základe preceňovanej prestíže jednotlivých profesií sa nemusí vyplatiť. V takom prípade sa totiž môže stať, že mladý človek sa vyberie na gymnázium a neskôr ukončí niektorý, z hľadiska uplatnenia na trhu práce málo perspektívny, no populárny vysokoškolský odbor humanitného smeru.

Napríklad, absolventi pedagogiky, filozofie, estetiky či sociálnej práce nezvyknú podľa personálnej agentúry zarobiť ani priemernú mzdu v hospodárstve. Dôvodom je, že dopyt po nich generuje najmä verejná sféra, súkromný sektor tento typ absolventov potrebuje minimálne. Na trhu je ich prebytok, zamestnávať sa musia mimo vyštudovaného odboru, čo tlačí cenu ich práce nadol. "Absolventi týchto, ale aj príbuzných odborov, nedostanú ani 800 eur mesačne v hrubom. Takúto sumu však bez problémov zarobí veľká časť robotníkov v priemysle bez špeciálnej kvalifikácie," upozorňuje Mesárová.

Z hľadiska trhu práce klesá aj záujem o absolventov nízko kvalifikovaných stredoškolských odborov, ako sú napríklad lesníci, farmári, pomocní pracovníci v stavebníctve, kde čoraz väčšiu úlohu zohráva automatizácia.

Pri výbere strednej školy sa preto aktuálny vývoj na trhu práce neoplatí podceňovať. V opačnom prípade mladému človeku hrozí, že si už na konci základnej školy výrazne poškodí svoj ďalší kariérny život.