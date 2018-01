TASR

PwC: Svetová ekonomika tento rok vzrastie najprudšie od 2011

Rok 2018 však nemá byť len rokom vysokej expanzie ekonomiky, ale aj rekordnej spotreby energie, prognózuje PwC vo svojej v pondelok zverejnenej analýze.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Viedeň 15. januára (TASR) - Svetová ekonomika by v prebiehajúcom roku mala zaznamenať najprudší rast od roku 2011, očakáva poradenská spoločnosť PricewaterhouseCoopers (PwC).

PwC počíta s tým, že globálna ekonomika so zreteľom na paritu kúpnej sily v roku 2018 vzrastie približne o 4 %, čo zodpovedá zvýšeniu svetového hrubého domáceho produktu (HDP) asi o 5 biliónov USD (4,12 bilióna eur). Na ťahúňov svetovej ekonomiky, ktorými sú USA, rozvíjajúce sa ázijské krajiny a eurozóna, by tento rok malo pripadať až 70 % expanzie. Od roku 2000 tento priemer dosahoval okolo 60 %.

Zároveň by sa v roku 2018 malo spotrebovať takmer 600 biliárd Btu (British Thermal Units), čo je v prepočte asi 178 petawattov (PW). To by bola najvyššia doteraz zaznamenaná spotreba energie, a približne dvojnásobná v porovnaní s rokom 1980, uviedla PwC. Až 30 % z tejto spotreby bude pripadať na Čínu a Indiu. Napriek tomu by ceny ropy mali zostať stabilné.

"Pre rok 2018 prognózujeme najprudší rast globálnej ekonomiky prinajmenšom za 7 rokov. Existujú však aj riziká, ktoré by mali firmy zohľadniť. K nim patrí pokrok pri rokovaniach o brexite, dôležité voľby vo veľkých ekonomikách a protekcionistické tendencie v niektorých kľúčových oblastiach ekonomiky," uviedla šéfka firemného poradenstva PwC pre Rakúsko Christine Catasta.

PwC tiež predpovedá, že nezamestnanosť v skupine ekonomicky najvýkonnejších krajinách sveta G7 tento rok klesne na najnižšiu úroveň za 40 rokov. To zodpovedá 5 % respektíve 19 miliónom nezamestnaným.

(1 EUR = 1,2137 USD)