Včera o 17:39 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sagan vynechá dve klasiky: Toto sú jeho priority v roku 2018

Program slovenského cyklistu je podobný s tým minuloročným, no "Tourminátor" chce popri pretekaní viac času venovať svojej rodine, synovi Marlonovi a manželke Katke.

Peter Sagan, archívne foto. — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. januára (TASR) - Monumentálne klasiky, Tour de France a svetový šampionát - to sú tri hlavné vrcholy Petra Sagana v roku 2018. Program slovenského cyklistu je podobný s tým minuloročným, no "Tourminátor" chce popri pretekaní viac času venovať svojej rodine, synovi Marlonovi a manželke Katke.

Sagan vynechá oproti vlaňajšku dve belgické klasiky. Nezúčastní sa na Omloop Het Nieuwsblad ani na Kuurne-Brusel-Kuurne, ktorú v roku 2017 vyhral. "Petrovým hlavným cieľom je byť v čo najlepšej kondícii na veľkých klasikách. Miesto medzi najlepšími získal tromi titulmi majstra sveta, teraz chce vyhrať viac monumentálnych klasík," povedal podľa portálu velonews.com tréner tímu Bora-Hansgrohe Patxi Vila.

Čoskoro 28-ročný Žilinčan aktuálne preteká v Austrálii. "Dúfam, že je to dobrá príprava na začínajúcu sa sezónu. Nie som v strese a som rád, že rok 2018 môžem začať práve tu," povedal trojnásobný majster sveta, ktorý v septembri na svetovom šampionáte v rakúskom Innsbrucku zabojuje o štvrtý titul v rade. "Majstrovstvá sveta sú špeciálne preteky. Teraz tam bude veľa stúpaní a uvidíme, ako sa to vyvinie. Ešte nad tým veľmi nerozmýšľame. Najskôr sa sústredíme na jarné klasiky a Tour de France. Až neskôr sa budeme zaoberať svetovým šampionátom," dodal Vila.

V nedeľu nastúpil Sagan na svoje prvé preteky v sezóne People's Choice Classics v Adelaide, ktoré okorenil víťazstvom. V 50,6 km dlhom predkrme pred Tour Down Under v záverečnom špurte zdolal Nemca Andrého Greipela a domáceho Caleba Ewana. "Som šťastný, pretože som vôbec nečakal, že môžem vyhrať. Išlo sa mi dobre. Jazdci, ktorí prišli zozadu ma trochu zatvorili, ale nakoniec to dobre dopadlo," citoval Sagana portál cyclingnews.com po víťaznej premiére v roku 2018.