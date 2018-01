TASR

Djokovič žiada zvýšenia prémií nielen na Australian Open

Vedenie turnaja už v nasledujúcich piatich rokoch plánuje zvýšenie prémií na viac než sto miliónov austrálskych dolárov.

Srbský tenista Novak Djokovič. — Foto: TASR/AP

Melbourne 15. januára (TASR) - Srbský tenista Novak Djokovič prišiel pred Australian Open s požiadavkou zvýšenia prémií. Predniesol ju na minulotýždňovom stretnutí hráčov pred úvodným grandslamovým turnajom sezóny. Vedenie turnaja už v nasledujúcich piatich rokoch plánuje zvýšenie prémií na viac než sto miliónov austrálskych dolárov.

Djokovičova nespokojnosť sa však netýka iba Australian Open, kde triumfoval šesťkrát. Tridsaťročný Srb ako prvý tenista histórie zarobil vyše sto miliónov USD na prize money, žije v daňovom raji Monte Carlo. Na stretnutí predstavil právnika, ktorý oboznámil prítomných s návrhom po tom, ako z miestnosti odišli zástupcovia ATP aj riadiacej organizácie austrálskeho tenisu (Tennis Australia). Podľa britského periodika Daily Mail sa dokonca hovorilo o odštiepení hráčskej únie od ATP vedenej Chrisom Kermodeom. On, ATP, Tennis Australia ani Djokovič v pondelok situáciu nekomentovali.

Z hráčov boli na stretnutí Brit Andy Murray, obhajca titulu v Melbourne Roger Federer, ktorý má k Djokovičovej snahe údajne skeptický postoj, ako aj vlaňajší finalista Rafael Nadal. Najprv si vypočuli návrh Tennis Australia na zvýšenie prémií na AO zo súčasných 55 miliónov. "Poprední tenisti patria k najbohatším športovcom, no mimo Top 100 je lukratívne zarábajúcich hráčov málo a odštiepenie by oslabilo postavenie ATP. Organizácia zastupuje kombinované, niekedy však protichodné záujmy hráčov a turnajov. Tenisti z nižších priečok rebríčka majú naďalej problémy so živobytím, často hrajú pred malými návštevami na challangeroch či podujatiach Futures. Môžu tak skĺznuť na cestu ovplyvňovania zápasov," napísal The Guardian.

"Bola to len krátka diskusia, nič viac. Úspech by mal byť odmenený a aj je. Myslím si, že je v záujme každého, aby bol tenis čo najatraktívnejší. V súčasnosti si v Top 100 zarobíte dobré peniaze, chceme to posunúť na 150., 200. miesto a ďalej. Finančné podmienky sa zlepšili v porovnaní s obdobím pred štyrmi až piatimi rokmi. Stále sa však dá zlepšovať a o to bojujeme. Hráči chcú čo najviac, turnaje chcú čo najviac. Vždy to bude zápas, ale väčšinou je výsledok pozitívny. Obe strany však neustále vidia priestor na zlepšenie, len skúmame možnosti," povedal viceprezident hráčskej rady Kevin Anderson z Juhoafrickej republiky.