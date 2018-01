TASR

Dnes o 15:33 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní M. Beblavý: Navrhujeme zníženie minimálnych odvodov pre SZČO

Nezaradení poslanci NRSR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál predložili návrh zákona, ktorý by mal zabezpečiť koniec diskriminácie a podvodu na živnostníkoch vo vzťahu k dôchodkom.

Na archívne snímke Miroslav Beblavý a Jozef Mihál. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 15. januára (TASR) – Živnostníci, ktorí platia v roku 2018 do Sociálnej poisťovne 151 eur mesačne, dostanú rovnaký dôchodok ako zamestnanci, ktorí spolu so zamestnávateľmi platia na odvodoch necelých 100 eur mesačne. Tvrdia to členovia novovznikajúcej strany SPOLU – občianska demokracia (SPOLU). Nezaradení poslanci NRSR Miroslav Beblavý a Jozef Mihál predložili návrh zákona, ktorý by mal zabezpečiť koniec diskriminácie a podvodu na živnostníkoch vo vzťahu k dôchodkom.

"V prípade tohto konkrétneho zákona je naším cieľom pomôcť živnostníkom, ktorí sú zjavne diskriminovaní. Majú ten istý dôchodok za oveľa vyššie odvody ako zamestnanci a na to nie je dôvod," zdôraznil v pondelok na tlačovej konferencii líder strany SPOLU Beblavý.

Predloženým zákonom by sa mali znížiť minimálne odvody na sociálne poistenie pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) z 50 % na 30 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, a to pre povinne aj dobrovoľne poistené osoby. "Týmto živnostníkom vyjde nárok na minimálny dôchodok, čiže vlastne z hľadiska dôchodku dostanú presne taký istý dôchodok, ako dostanú teraz, keď platia odvody z 50 % priemernej mzdy," priblížil Mihál.

Toto opatrenie by sa odrazilo aj na štátnom rozpočte. "Ten čistý dosah je 59 miliónov eur ročne," spresnil Beblavý. "Tých 59 miliónov z nášho pohľadu je menej ako 0,1 % HDP. Je to menej ako akákoľvek súčasť tých sociálnych balíčkov, ktoré vláda pravidelne predstavuje," doplnil.

Najmä drobní živnostníci sa podľa Mihála sťažujú na tzv. minimálne odvody. "V tomto roku tie minimálne, najmenšie možné odvody sú spolu so zdravotným poistením až 215 eur mesačne, a to pre drobného živnostníka je veľká záťaž a musí to platiť každý mesiac, či má, či nemá zákazky," poznamenal.

V roku 2012 minister práce Ján Richter (Smer-SD) podľa Mihála oklamal živnostníkov, keď platenie poistenia zo sumy najmenej 50 % priemernej mzdy pre živnostníkov argumentoval tým, že budú mať lepšie dôchodky. "Lenže ten istý minister Richter o rok nato zaviedol tzv. minimálny dôchodok a ten minimálny dôchodok dostanete vtedy, keď si odvody platíte zo sumy aspoň necelých 25 % priemernej mzdy. Stačí vám vlastne platiť polovicu z toho, čo platia dnes živnostníci ako tzv. minimálne odvody," pripomenul Mihál, pričom minimálny dôchodok podľa neho dostanú rovnako tí, ktorí platia poistné zo sumy 25 % aj zo 60 – 70 % priemernej mzdy.

"Tento zákon je úplne prvý z 50 zákonov, ktoré sme sľúbili predložiť počas najbližších dvoch rokov do Národnej rady, ktorými chceme ukázať, že chceme a vieme riešiť tie vážne problémy Slovenska," dodal Beblavý s tým, že predkladané zákony by mali riešiť len to, čo naozaj zmení život na Slovensku. Zároveň ohlásili spustenie portálu strany SPOLU www.vyssiemzdy.sk, ktorý by mal poskytnúť tipy, ako vyrokovať vyššiu mzdu so zamestnávateľom.