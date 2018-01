Kristína Jurzová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Ako často treba prať uteráky a posteľnú bielizeň? Odpoveď vás poriadne prekvapí!

Ruku na srdce, kto z vás to robí správne?

Ilustračné foto. — Foto: To je nápad

BRATISLAVA 20. januára (Dobré noviny) - Hygiena je síce každého osobná vec, no napriek tomu ide vždy o veľmi diskutovanú tému. Týka sa to aj výmeny uterákov či posteľného prádla. To, čo sa zdá niekomu málo, inému zas pripadá veľa. Ako často ich teda prať?

Odborníci tvrdia, že v tejto oblasti ľudia často pokrivkávajú. Kým uteráky "šupneme" do práčky tak raz za týždeň, plachtu či návliečky zväčša iba raz za tri či štyri týždne. To však podľa hygienikov nie je ani zďaleka dostatočné.

Uteráky a ich štruktúra slúžia na to, aby nás nielen dokonale vysušili, ale aby pri tretí vytvárali na našej pokožke aj akýsi píling. Odumreté bunky či iné nečistoty tak zo seba takpovediac "zošmirgľujeme". Niektoré z týchto čiastočiek sa však v materiály zachytia a zostávajú v ňom. Portál Expert Home Tips preto radí, aby ste uteráky prali každé dva dni na teplote minimálne 60 stupňov Celzia.

Údržba postele

Ďalšou otázkou je údržba postele. Treba si totiž uvedomiť, že tu strávime spaním približne tretinu dňa. Nehovoriac o tom, že sa v nej vykonávajú aj ďalšie aktivity počnúc jedením či relaxovaním, čo v našom ležovisku zanecháva aj ďalšie nečistoty. Posteľná bielizeň by preto mala do práčky poputovať v ideálnom prípade raz do týždňa.

Snáď najväčšou "lahôdkou" je však podľa hygienikov matrac. Hoci mnohí z nás už majú na ňom návleky, čo bráni jeho opotrebovaniu alebo zašpineniu, predsa len dokáže prepustiť rôzne mikróby. Z tohto dôvodu by sa malo jeho čistenie zabezpečovať raz za tri mesiace. Keďže matrace sú značne rozmerné, ich údržba je náročná, ale aj finančné nákladná, čo mnohých ľudí odrádza od ich čistenia.