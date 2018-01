Michaela Bodyová

Viete, kedy začať deťom čítať rozprávky a kto je na to najpovolanejší?

Čítanie rozprávok deťom má na ich vývoj silný dopad. Vďaka rozprávkam sa im rozširuje slovná zásoba a rovnako si aj rozvíjajú fantáziu. Viete, kedy začať deťom čítať rozprávky a kto je tá najpovolanejšia osoba?

Ilustračné foto. — Foto: Pixabay

BRATISLAVA 16. januára (Dobré noviny) - Najdôležitejšie zo všetkých vecí je deťom venovať čas. Nech sa deťom venujeme akokoľvek, čítanie rozprávok má na ich vývoj významný vplyv. Dokazuje to aj najnovší výskum Harvardskej univerzity. Informoval o tom denník Dailymail.

Je čas vzbudiť v deťoch túžbu objavovať

Čítanie rozprávok deťom sa považuje za ženskú záležitosť. Práve z toho hľadiska je pre deti „nezvyčajné“ ak sa tejto úlohy zhostí otec. Podľa vedcov vie už len prítomnosť otca deti vtiahnuť do deja rozprávky.

Ženy a muži sú, samozrejme, odlišní. Odzrkadľuje sa to aj pri čítaní rozprávok. Ženy podnecujú deti uvažovať, nútia ich zamýšľať sa nad praktickým vecami. Matky sa obvykle opýtajú detí, koľko jabĺk je na obrázku, zatiaľ čo muži v deťom podnecujú fantáziu. Nútia ich zamyslieť sa nad súvislosťami a pripomínajú im okamihy, ktoré spolu prežili, a ktoré dôverne poznajú. „Tento princíp je pre deti veľmi prospešný. Rozvíja sa tak detská reč, pretože deti používajú svoj mozog. Pre deti je to väčšou výzvou poznávania.“ vysvetľuje vedúca výskumu Elisabeth Duursma. Oteckovia by podľa výskumov mali svojim deťom začať čítať rozprávky krátko po tom, čo dovŕšia dva roky.

Čítanie rozprávok oteckom má aj iné výhody

Čítanie má veľký vplyv na slovník dieťaťa, na druhej strane im aj dodáva pocit bezpečia, čo má v konečnom dôsledku veľký vplyv na ich schopnosť učiť sa. Chvíle strávené čítaním rovnako prehlbujú aj vzťahy v rodine a budujú v deťoch zdravú húževnatosť. Pôsobí na celkové správanie detí a ich koncentráciu. Výskum Harvardskej univerzity ukázal, že čítaním sa vytvára silný vzťah medzi otcom a synom. Sú to chvíle, kedy sú si obaja veľmi blízki.

Možno má väčší vplyv, keď deťom číta rozprávky otec. No v každom prípade je dôležité, aby deti mali kontakt s knihami, bez ohľadu na to, ktorý rodič im rozprávku prečíta.