GAJDOŠ: Medzi prioritami v roku 2018 sú modernizácia, zálohy aj výcvik

Rezort obrany okrem toho v roku 2018 plánuje aj zvýšiť využiteľnosť kapacít Centra výcviku Lešť či vybudovať pamätník padlým novodobým vojnovým veteránom.

Na snímke zľava generálny tajomník Služobného úradu MO SR Ján Hoľko, predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Anton Hrnko, minister obrany SR Peter Gajdoš a predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany Tibor Bernaťák počas tlačovej konferencie na tému: Vyhodnotenie roku 2017 z pohľadu rozvoja a modernizácie Ozbrojených síl SR, tvorby strategických dokumentov, legislatívnych zmien, ako aj medzinárodných záväzkov. Predstavenie priorít na rok 2018. V Bratislave, 15. januára 2018. — Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 15. januára (TASR) – Medzi priority Ozbrojených síl (OS) SR bude v budúcom roku patriť pokračovanie v modernizácii, budovanie aktívnych záloh či skvalitnenie výcviku vojakov. Na pondelňajšej tlačovej besede to uviedol minister obrany Peter Gajdoš.

„Budujeme moderné, funkčné a akcieschopné profesionálne ozbrojené sily," povedal Gajdoš. Pri hodnotení roka 2017 spomenul v prvom rade prijaté strategické dokumenty. „Vypracovali sme niekoľko strategických dokumentov, na ktorých chceme budovať ozbrojené sily, ktorých základom je Dlhodobý plán rozvoja obrany s dôrazom na rozvoj a výstavbu ozbrojených síl do roku 2030," skonštatoval Gajdoš. Práve na základe tohto dokumentu chce rezort obrany ozbrojené sily modernizovať. „Tak, aby mali vojaci zabezpečené všetko z hľadiska výcviku, výstroje a výzbroje," doplnil.

V minulom roku získala slovenská armáda prvé dva vrtuľníky UH 60 M Black Hawk, v tomto roku ozbrojené sily získajú ďalšie dva stroje a v roku 2019 potom ďalších päť kusov. Na Slovensko v minulom roku priletelo aj prvé z dvoch dopravných lietadiel Spartan, príchod druhého rezort obrany očakáva v prvej polovici roka 2018. Pri dodanom lietadle MO SR vyrokovalo z ceny zľavu 900.000 eur z dôvodu jeho neskorej dodávky.

Pri 3D radaroch MO SR pokračuje v medzinárodnom tendri. Zmodernizovalo taktiež 18 kusov bojových vozidiel pechoty Svatava, ktoré dodalo do vytváraného nového práporu Istar. „Zároveň už modernizujeme ďalších desať kusov bojových vozidiel pechoty, prieskumných vozidiel," povedal šéf rezortu obrany.

MO SR spustilo aj najväčšiu modernizáciu ozbrojených síl SR a to pri obrnených vozidlách vozidlách 8x8 a 4x4 v celkovom objeme 1,2 miliardy eur. „Je to historická modernizácia a som presvedčený o tom, že sa nám to podarí splniť a zabezpečiť," dodal Gajdoš.

Minister ocenil aj prijatie viacerých legislatívnych dokumentov, ako bola novela zákona o dobrovoľnej vojenskej príprave, novela zákona o brannej povinnosti či vojnových veteránoch.