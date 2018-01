TASR

Analytici: Zrýchľovanie inflácie sa v decembri dočasne zastavilo

Hlavnými faktormi, ktoré výrazne ovplyvnili decembrovú infláciu, bol silný bázický efekt v doprave, či po dlhšom čase medzimesačne nezmenené ceny potravín.

Ilustračná snímka — Foto: TASR/AP

Bratislava 15. januára (TASR) - Zrýchľovanie inflácie sa v decembri 2017 zastavilo, avšak len dočasne. Uviedol to v komentári k decembrovej inflácii Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.

"Hlavnými faktormi, ktoré výrazne ovplyvnili decembrovú infláciu, bol silný bázický efekt v doprave, či po dlhšom čase medzimesačne nezmenené ceny potravín. Na druhej strane, silný domáci dopyt ďalej tlačil na zrýchľovanie dopytovej inflácie," spresnil. Ceny potravín podľa neho aj boli v decembri zodpovedné za takmer dve tretiny medziročného rastu cien na Slovensku.

"V úvode tohto roka očakávame, že inflácia aj v národnej metodike pokorí hranicu 2 %. K zrýchleniu inflácie v januári by mala prispieť najmä úprava regulovaných cien energií na bývanie. Na rozdiel od minulého roka, kedy ich ceny klesali, tento rok vzrastú predovšetkým ceny elektriny. K zrýchľovaniu inflácie by naďalej mala prispievať aj dopytová inflácia, keď silnejúca spotreba bude vytvárať vhodné prostredie, pričom na rozdiel od minulých rokov ju už nebudú tlmiť ani sekundárne efekty nižších cien energií. Dynamický rast miezd by počas roka mohol podporiť najmä zvyšovanie cien služieb, kde cena práce tvorí neraz podstatnú časť koncovej ceny (napríklad kaderníctva)," avizoval Koršňák.

Podľa slov analytičky Slovenskej sporiteľne Kataríny Muchovej sa ceny potravín v novembri 2017 zvýšili miernejšie, keď oproti novembru vzrástli len o 0,2 % a ceny služieb sa taktiež výrazne nezmenili. "Na druhej strane, ceny v doprave medzimesačne klesli o 0,6 %," priblížila.

Celkovo vlani inflácia podľa Muchovej dosiahla v priemere 1,3 %, čím splnila očakávania. Prispeli k tomu hlavne ceny potravín a služieb. V prípade potravín odznel efekt zníženej DPH na vybrané potraviny a ceny potravín lepšie odrážajú vývoj cien potravinárskych komodít na svetových trhoch. Nárast cien služieb odzrkadľuje zlepšujúcu sa situáciu na trhu práce a vyšší disponibilný príjem domácností. "Očakávame, že priemerná inflácia v tomto roku dosiahne 2 %, aj keď nie bez výkyvov," doplnila Muchová.

"Ceny potravín boli v decembri 2017 medziročne vyššie o 6,4 %. Zaradili sme sa tak zrejme medzi krajiny EÚ s najvýraznejším zdražovaním potravín. Očakávame, že aj v najbližších mesiacoch roka 2018 si budeme za potraviny priplácať medziročne viac o asi 6 až 7 %. Bude to dôsledok efektov ešte zo sklonku minulého roka. Na vývoj cien bude pôsobiť relatívne dobrý stav ekonomiky, nízka nezamestnanosť, rastúce mzdy, a teda lepšia kúpyschopnosť obyvateľstva," poznamenala Eva Sadovská, analytička Slovenského farmárskeho, družstva.

Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že spotrebiteľské ceny sa v decembri 2017 v porovnaní s decembrom 2016 v úhrne zvýšili o 1,9 %. Spotrebiteľské ceny sa v decembri v porovnaní s novembrom v úhrne nezmenili.