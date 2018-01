TASR

Chlad vysušuje pokožku, starostlivosť o pleť má svoje pravidlá

Krémy si treba vyberať podľa typu pleti. Suchej vyhovujú tie s vyšším obsahom tukov. Ľudia so suchou pokožkou by sa mali vyhýbať umývaniu si rúk horúcou vodou.

Ilustračná snímka. — Foto: Bernard Cassière

Bratislava 15. januára (TASR) - Zima si vyžaduje správnu starostlivosť o pokožku najmä na tvári a rukách. Tie sú totiž nepriaznivým vplyvom počasia vystavené najčastejšie. Netreba to preto zanedbávať, upozorňujú kožní lekári.

"Vhodné sú najmä krémy s tuhšou textúrou, prípadne s obsahom kyseliny hyalurónovej a vitamínov. Pleť vyživia, hydratujú a pomôžu vytvoriť ochranný film," radí dermatologička Denisa Dostálová z Polikliniky Falck Radlinského. Pre citlivú pleť odporučila krémy bez obsahov parfumov a parabénov. Platí to podľa nej pre ženy i pre mužov.

Krémy si treba vyberať podľa typu pleti. Suchej vyhovujú tie s vyšším obsahom tukov. Ľudia so suchou pokožkou by sa mali vyhýbať umývaniu si rúk horúcou vodou. "Pretože to pleť ešte viac vysuší, rovnaký efekt majú aj čistiace mlieka či micelárne vody s obsahom alkoholu," uviedla Dostálová. Naopak, pre mastnú pleť sú vhodné ľahšie hydratačné krémy, pre zmiešanú zase prípravky s vyváženým obsahom výživných a hydratačných látok.

K ochrane pleti prispievajú aj mejkapy, poradila Dostálová ženám. Chránia ju pred nepriaznivými poveternostnými vplyvmi, bránia dehydratácii pleti a súčasne kryjú akné, pigmentové škvrny, mnohé majú aj liftingový efekt a UV filter.

Aplikovať mejkap odporúča dermatologička až po ošetrení vhodným krémom. "Ten treba aplikovať aspoň 30 minút pred odchodom z domu, aby sa predišlo podráždeniu pleti. Kožu treba premastiť aj viackrát denne, dôležité je dodržiavať pitný režim, nemožno zabúdať na rukavice," povedala Dostálová.

Zimné slnko netreba podľa nej podceňovať. Aj v chladných mesiacoch treba používať krémy s vyšším UV filtrom, najmä na horách.