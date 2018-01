TASR

Progresívne Slovensko sa chce zamerať na tri prioritné oblasti

Zmeny v zdravotníctve by mali nastať najmä dostatočným prioritizovaním postavenia pacienta, zameraním sa na prevencie a tiež zlepšením liečenia niektorých diagnóz.

Ivan Štefunko, archívna snímka. — Foto: FOTO TASR - Branislav Račko

Bratislava 15. januára (TASR) – Zlepšiť vzdelávanie, zmeniť súčasný stav zdravotníctva a znižovať regionálne a sociálne rozdiely. To sú tri priority Progresívneho Slovenska, ktoré oficiálne ako hnutie vznikne na ustanovujúcom sneme v sobotu (20.1.) v Žiline. "Sú to tri základné ciele, ktoré chceme presadiť," uviedol v pondelok na tlačovej besede Ivan Štefunko z prípravného výboru Progresívneho Slovenska.

Vzdelávanie by sa podľa neho malo zlepšiť v najširšom slova zmysle, teda od predškolského vzdelávania cez celoživotné vzdelávania a od regionálneho školstva až po vedu. Práve to má viesť k transformácii celej spoločnosti. Zmeny v zdravotníctve ako druhej prioritnej oblasti, by mali nastať najmä dostatočným prioritizovaním postavenia pacienta, zameraním na prevencie a tiež zlepšením liečenia niektorých diagnóz.

V neposlednom rade sa majú zmenšovať regionálne a sociálne rozdiely naprieč krajinou, čo je treťou prioritou. "Slovensko sa rozbíja na dve časti, tzn. Bratislava a mimobratislava. Sme presvedčení, že súdržnosť krajiny bude veľmi súvisieť aj s tým, ako sa budú mimobratislavské regióny zmáhať a kde budú vznikať kvalitné životné príležitosti," skonštatoval Štefunko. Pritom podotkol, že deti, nech už sa narodia kdekoľvek na Slovensku a do akejkoľvek rodiny, by mali mať vytvorené podmienky na rozvoj, aby nemuseli opúšťať krajinu.

Progresívne Slovensko svoje vízie a návrhy podľa Štefunka rozmieňa na drobné. V súčasnosti je podľa neho vytvorených viacero pracovných skupín z odborníkov na jednotlivé oblasti. "Postupne budeme predstavovať naše pozičné dokumenty ku každej jednej. Deň po národných voľbách, ako vytriezvieme, môžeme meniť túto krajinu," odpovedal na otázku TASR, kedy priblížia konkrétne kroky pre prioritné oblasti.

Sobotný snem v Žiline je ďalšou fázou politickej práce Progresívneho Slovenska. Zvoliť sa na ňom má vedenie hnutia, prijať sa má základný ideový dokument, vízia a tiež stanovy hnutia. Kandidátmi na podpredsedov a podpredsedníčky sú Irena Bihariová, Zuzana Čaputová, Zora Jaurová, Michal Truban a Michal Šimečka.

Snem nemá byť otvorený len pre straníkov, ale aj pre širokú verejnosť a podporovateľov myšlienok a vízie hnutia. To má byť otvoreným subjektom pre obyvateľov, teda nie uzavretým elitným spolkom len pre politické angažovanie vyvolených členov. Zároveň mieni byť alternatívou voči politickej scéne a hlása potrebu vymeniť Smer-SD.