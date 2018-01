TASR

Dnes o 12:34 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Sestry by právomoci chceli posilniť viac, s rezortom chcú diskutovať

Komora je za to, aby sestry s pokročilou praxou mohli vystavovať recepty niektorých druhov liekov. Mohlo by to podľa nej znížiť čakacie lehoty u lekárov.

Ilustračné foto. — Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 15. januára (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nedalo sestrám všetky kompetencie, ktoré sľúbilo. Poukazuje na to Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).

Sestrám by sa mali upraviť právomoci od polovice februára, vyhláška, ktorá to určuje, je momentálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní (MPK). Komora chce o úprave kompetencií ešte diskutovať, má k tomu viacero zásadných pripomienok. Snahu rezortu upraviť kompetencie však víta, volá po tom dlhodobo.

SKSaPA je za to, aby sestry s pokročilou praxou dostali ešte právomoc vystavovať recepty niektorých druhov liekov a dietetických potravín pre vybrané skupiny pacientov. Mohlo by to podľa nej znížiť čakacie lehoty u lekárov. "A legalizovať tak činnosť, ktorú aj doposiaľ vykonávajú sestry v ambulanciách," povedala šéfka sesterskej komory Iveta Lazorová.

Komora tiež tlačí na to, aby sestra na akútnych pracoviskách mohla odsávať sekréty u pacientov so zaistenými dolnými dýchacími cestami. "Pretože predtým to robiť mohla, z vyhlášky to ale teraz vypadlo," vysvetlil Milan Laurinc zo SKSaPA. Komora takisto navrhuje, aby sa sestry podieľali na realizácii výkonov v oblasti telemonitoringu a telemedicíny.

Komora si však napriek výhradám snahu rezortu o úpravu kompetencií váži. "Doterajšia prax bola taká, že mnohé vykonávané činnosti sestier boli často na hrane zákona pre nedostatočnú legislatívu," povedala Lazorová. Úprava právomocí môže podľa nej byť motiváciou pre súčasné sestry ostať v systéme.

Rezort zdravotníctva si od zmeny kompetencií sľubuje vyššiu kvalitu poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti pacientovi. Po novom budú môcť sestry odporúčať voľnopredajné lieky, niektoré dietetické a zdravotnícke pomôcky. Tiež na základe indikácie lekára odstrániť stehy, zaviesť žalúdočné a dvanástnikové sondy či kanylu do periférnej žily. Podľa ich vlastného posúdenia budú môcť podávať lieky na tlmenie bolesti a lieky na zníženie telesnej teploty v dávke predpísanej lekárom.

MZ rozdelilo sestry do kategórií. Pôjde o základnú sestru (s bakalárskym vzdelaním), sestru so špecializáciou, sestru s pokročilou praxou a sestru manažérku. Kompetencie majú odstupňované podľa vzdelania a praxe.

Základná sestra bude robiť bežnú ošetrovateľskú činnosť. Napríklad orientačné vyšetrenia zraku či sluchu, zábaly a obklady, vystavovať potvrdenia a správy súvisiace s poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti. Sestra špecialistka sa bude starať o pacientov na akútnych pracoviskách.

Sestra s pokročilou praxou bude musieť mať najmenej päť rokov praxe a vyššie vzdelanie v odbore ošetrovateľstvo. Mala by byť vedúcou medzi sestrami v danej službe, rozhodovať o ošetrovateľskom pláne pacienta, po konzultácii s lekárom bude môcť indikovať odbery.

Sestra manažérka by mala byť na pracovisku plánovačom. Pod palcom bude mať napríklad rizikový manažment pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti na úseku ošetrovateľstva, riešiť by mala aj spokojnosť pacientov.