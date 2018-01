Michaela Bodyová

Čo všetko o vás vie Facebook? Nástroj, vďaka ktorému to jednoducho zistíte

Internet je čoraz zradnejší. Poskytuje neuveriteľné množstvo informácií a možností, no na druhej strane sme to často my sami, ktorí zdieľame súkromné informácie.

Ilustračné foto — Foto: Pexels

BRATISLAVA 15. januára - Na internete by sme sa mali mať na pozore a svoje súkromie si na sociálnych sieťach chrániť. Facebook prichádza s novinkou, ktorá nám zaručí, že naše súkromie bude v bezpečí. Nástroj s názvom Facebook privacy, ktorý môžete získať na stránke supremo.tv, vám napovie s koľkými neželanými užívateľmi svoj obsah zdieľate. Informoval o tom portál Iflscience.

Facebook sám o sebe ponúka mnoho nástrojov, ktorými sa súkromie na internete ako tak dá zabezpečiť, avšak nie všetkým tieto nástroje vyhovujú. Tento nástroj by vás teda mal ochrániť pred tým, aby sa vaše osobné informácie dostávali k neželaným tichým pozorovateľom, ba dokonca ku zločincom.

Čakajte zásah do súkromia

Nový nástroj funguje na trochu inom princípe, na aký sme boli zvyknutí. Podstatou je, že nástroju povolíte prístup k vášmu účtu. Môže to znieť trochu nedôveryhodne. Chcete sa chrániť a namiesto toho, si púšťate do súkromných vecí tretiu stranu. No stránka sa zaväzuje tým, že všetky vaše získané informácie vymaže. Avšak pripravte sa na naozaj tvrdý zásah do vášho súkromia, čakajte otázky ako napríklad: „Páčila sa vám návšteva prírodného múzea histórie v Londýne pred 46 dňami?“ Zobrazia sa vám vaše náhodné fotky, miesta, kde ste chodili do školy, meno vášho partnera či iné chúlostivé informácie.

„Princíp je jednoduchý. Podstatou celého projektu je upozorniť ľudí, aby si na internete dávali väčší pozor.“ uvádza Supremo. Okrem iného, že Supremo predstavili túto novinku sa snažia aj ľudí v tejto oblasti vzdelávať. Práve preto uverejnili aj zoznam vecí, ktoré by sme na internete nemali robiť. Ako napríklad to, že by sme určite nemali na sociálne siete publikovať fotografie z dovolenky, keď nie sme doma. Zlodejom tak poskytujeme informácie, že dvere do našich domov sú im otvorené.