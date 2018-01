TASR

Nemecku sa darí v produkcii veternej energie: Vyrobili jej viac, než potrebuje Berlín

Je to viac elektrickej energie než spotrebuje Berlín za rok.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/AP

Bayreuth/Hamburg 14. januára (TASR) - Nemecké veterné parky v Severnom mori vlani vyprodukovali takmer 16 terawatthodín energie (TWh), čiže o 47 % viac než v roku 2016. K tomu sa pripočítava zhruba 1,5 TWh z veterných parkov v Baltickom mori. Celkovo tak vietor vytvoril 17,5 TWh elektrickej energie, čiže viac, než spotrebuje Berlín za rok.

Na konci júna 2017 bolo k sieti pripojených 1055 veterných turbín, údaje z 31. decembra nemá spoločnosť Tennet k dispozícii. Na celkovej produkcii energie z vetra mali morské parky podiel 17,3 %, z čoho 15,9 % tvorilo Severné more. Tennet zodpovedá za dopravu elektrickej energie zo Severného mora do rozvodných sietí vysokého napätia.

"Výrazný rast výroby energie v Severnom mori ukazuje, že morská veterná energia je dôležitým zdrojom a zároveň aj mimoriadne spoľahlivá," povedal člen predstavenstva Tennetu Lex Hartman. Najviac energie - až 4350 megawattov (MW) sa v Severnom mori vyrobilo 22. októbra. To zodpovedá kapacite štyroch až piatich veľkých uhoľných alebo atómových elektrární na pevnine.

Maximálna kapacita veterných parkov v Severnom mori dosahovala na konci roka 4687 MW, pričom Tennet cez 10 uzlov dokáže do siete vložiť až 5332 MW. "Tennet tak už dnes spĺňa 82 % cieľovej hodnoty spolkovej vlády, ktorá chce do roka 2020 dosiahnuť kapacitu morských veterných parkov 6500 MW," dodáva Hartman. Dva ďalšie pripájacie uzly chce firma dokončiť do roka 2019, takže k dispozícii bude transportná kapacita 7132 MW. Do roka 2025 sa má kapacita s pomocou štyroch ďalších uzlov zvýšiť na viac než 10.000 MW.