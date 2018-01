TASR

Dnes o 15:48 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Ples v opere pokračuje v pomáhaní deťom so zdravotným znevýhodnením

Medzi hosťami plesu boli desiatky známych osobností z oblasti vedy, hospodárstva, politiky, školstva, športu a kultúry.

Na snímke historická budova Slovenského národného divadla, v ktorej sa konal 18. ročník dobročinného Plesu v opere 13. januára 2018 v Bratislave. — Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 14. januára (TASR) - Dobročinný Ples v opere otvoril v sobotu večer (13.1.) v historickej budove Slovenského národného divadla plesovú sezónu na Slovensku. Už po deviaty raz bola jeho hlavným poslaním pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojou účasťou 300 párov hostí podporilo dobročinný charakter podujatia s cieľom pomôcť vytvoriť lepšie podmienky pre deti so zdravotným znevýhodnením na ich ceste za kvalitným vzdelaním.

"Každý ročník je pre nás jedinečný. Podpora a prítomnosť našich vzácnych hostí nás každý rok presviedčajú o tom, aký hlboký zmysel má toto dobročinné podujatie. Tento rok bol však o to výnimočnejší, že nad dobročinným Plesom v opere prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, čo je pre nás nesmiernou cťou," uviedol Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere.

Manželka si zaslúži pocit noblesy

"Ples v opere je pre mňa niečo netradičné, to nezažívam každý deň. Dnes mám toto elegantné oblečenie na sebe druhýkrát, prvýkrát to bolo pred siedmimi rokmi, keď sa nám narodila dcérka. Odvtedy nebol čas, boli sme vždy niekde rozbehaní, takže som veľmi rád, že sme sa dostali na Ples v opere," povedal pre TASR úspešný tenista Dominik Hrbatý.

"Manželka si zaslúži minimálne raz za rok krásne šaty a pocit noblesy, a hlavne že sme konečne na plese spolu, kde nie som v pozícii moderátora. Lebo plesová sezóna je pre nás veľké vyťaženie, pre mňa aj pre mojich kolegov moderátorov. Bavíme sa dobre, teším sa aj z toho, že na parkete sa neodohráva niečo, čo sa na niečo tvári, ale naozajstná zábava. Veľmi ma teší to, čo možno verejnosť nevníma, ktorá vie byť veľmi kritická k plesu v opere, a to je veľmi intenzívny charitatívny rozmer s celkom konkrétnym adresátom," dodal známy moderátor Marcel Forgáč.

Radšej smoking ako motorkársky výstroj

Kombinézu za smoking na Plese v opere vymenil motocyklový reprezentant Ivan Jakeš. "Nie som plesový typ, ale obliecť si smoking je v mojom prípade oveľa jednoduchšie, ako obliekať sa do motorkárskeho výstroja. Cítim sa tu veľmi dobre, ešte som tu nebol, veľmi príjemné a pekné prostredie. Nepoznám tu všetkých, ale tých dôležitých pre mňa áno," doplnil.

"Nie som veľmi plesový typ, je to aj tým, že nechodím na plesy sa zabávať, chodím na ne vystupovať, teda pracovať. Aj dnes som iba pracujúca, ale veľmi sa na to teším, pretože s Mekym Žbirkom spievať ma vždy baví a tu pôjdeme spolu s jeho kapelou. Hudba ma baví všeobecne, jediný diskomfort sú trocha komplikované šaty, v ktorých sa cítim zošnurovane. S Mekym to vychádza, organizátori majú väčšinou radi zaujímavé fúzie, spevákov a umelcov spájajú do spoločného vystúpenia. Už je to tretíkrát, čo spolu s Mekym takto plesáme," povedala pre TASR speváčka Katarína Knechtová. Najbližšie ju čaká úloha porotkyne ďalšej série speváckej súťaže SuperStar 2018.