Arriva chce v tomto roku zriadiť v Nitre desať inteligentných zastávok

Inteligentné zastávky by mali nahradiť súčasné autobusové zastávky MHD predovšetkým na frekventovaných miestach v centre mesta.

Ilustračná snímka. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Nitra 14. januára (TASR) – Dopravný podnik Arriva Nitra, ktorá zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu (MHD) v meste pod Zoborom, plánuje s priebehu tohto roka zriadiť desať inteligentných zastávok. Tie by mali nahradiť súčasné autobusové zastávky MHD predovšetkým na frekventovaných miestach v centre mesta. "Projekt plánujeme realizovať od mája do augusta tohto roka. Prvé inteligentné zastávky by mali pribudnúť v centre mesta a okolí výstaviska," povedal generálny riaditeľ Arriva Nitra Juraj Kusy.

Nové inteligentné zastávky chce Arriva financovať z eurofondov. "Spoločne s mestom Nitra sme vypracovali projekt v rámci programu regionálneho rozvoja. Ak bude tento projekt pozitívne posúdený, začneme s budovaním zastávok," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Arriva na Slovensku László Ivan.

Elektronické informačné panely na zastávkach budú informovať cestujúcich o príchode najbližších autobusov v reálnom čase. Informácie budú získavať prostredníctvom GPS z palubného počítača autobusu obsluhujúceho príslušnú linku. Zobrazovať budú aj aktuálny čas, číslo a smer linky. "Dôležité je, že informácie o odchode autobusov budú v reálnom čase. Ak teda bude mať autobus z rôzneho dôvodu meškanie oproti cestovnému poriadku, táto informácia sa zobrazí na informačnej tabuli, kde zároveň napíše, koľko minút autobus mešká," skonštatoval Kusy.

Prvé štyri inteligentné zastávky osadila Arriva v Nitrianskom kraji v septembri minulého roka v Topoľčanoch. Nachádzajú sa na najfrekventovanejších miestach v centre mesta. Informačné tabule sú osadené na samostatných stĺpoch, takže vzhľad samotných zastávok sa nezmenil. Zastávky zobrazujú aktuálny čas, informácie o prichádzajúcich spojoch a meškaniach, číslo a smer linky i informácie o nasledujúcich spojoch.