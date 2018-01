TASR

Svetoznámy raper a dvojnásobný držiteľ ceny Grammy za svoj úspech vďačí aj daru, ktorý dostal od starého otca

L.L. CooL J sa preslávil svojimi romantickými baladami a priekopníckymi hip-hopovými skladbami, ale umelecký talent predviedol aj na filmovom plátne.

Na archívnej snímke americký raper LL Cool J. — Foto: TASR/AP

Bay Shore/Bratislava 14. januára (TASR) – Americký raper a herec L.L. CooL J, vlastným menom James Todd Smith, má dnes 50 rokov.

Preslávil sa svojimi romantickými baladami a priekopníckymi hip-hopovými skladbami, ale umelecký talent predviedol aj na filmovom plátne. V decembri 2017 sa stal prvým sólovým raperom, ktorý si prevzal prestížnu Cenu Kennedyho centra (Kennedy Center Honors) za celoživotný prínos americkej kultúre. "Byť prvým rapovým umelcom oceneným Kennedyho centrom prekonáva všetky moje predstavy. Sny nemajú uzávierky," vyjadril sa laureát po zisku významného ocenenia.

James Todd Smith známy ako L.L. CooL J sa narodil 14. januára 1968 v Bay Shore v americkom New Yorku. Po rozvode rodičov ho v newyorskej mestskej časti Queens vychovávali jeho prarodičia. V útlom detstve sa venoval zborovému kostolnému spevu, no už vo veku 9 rokov začal rapovať. Neskôr dostal od starého otca DJ systém a v suteréne domu, kde býval, nahrával na kazety svoje prvé hudobné výtvory. Ako šestnásťročný vyprodukoval svoju demo nahrávku, ktorú rozoslal do rôznych nahrávacích spoločností, vrátane Def Jam Recordings. V tomto hudobnom vydavateľstve následne nahral svoj prvý singel "I Need a Beat", ktorého sa predalo viac ako 100.000 kusov. Tento úspech priviedol mladého hudobníka k nahraniu debutového albumu s názvom Radio (1985), kvôli ktorému opustil strednú školu.

Jeho pieseň o láske sa zapísala do histórie

Debut, na ktorom raper ako jeden z prvých začal inklinovať aj k prvkom popovej hudby, bol kladne prijatý u kritiky aj u poslucháčov a dosiahol predaj približne milión a pol kusov. So svojím druhým albumom Bigger and Deffer (1987) zaznamenal L.L. CooL J takmer dvojnásobný predaj a tiež výraznejší úspech a to hlavne vďaka piesni "I Need Love", ktorá bola v roku 1998 vyhlásená 13. najlepším rapovým singlom v histórii žánru. V roku 1990 vydal hudobník album Mama Said Knock You Out obsahujúci aj rovnomennú pieseň, za ktorú dostal prvú cenu Grammy v kategórii Najlepší sólový rapový výkon (1992). Rovnaké ocenenie v rovnakej kategórii získal v roku 1997 za singel "Hey Lover" z albumu Mr. Smith (1995). Za tento album bol zároveň na Grammy nominovaný v kategórii Najlepší rapový album. Rovnakú nomináciu si zopakoval za album The DEFinition (2005).

Úspešnú umeleckú kariéru rozvíjal L.L. CooL J aj na striebornom plátne. Filmoví diváci ho mohli vidieť napríklad v snímkach Krush Groove (1985), Toys (Hračky, 1992), Halloween H20: 20 Years Later (Halloween: H20, 1998), Deep Blue Sea (Zradná hlbočina, 1999) alebo Any Given Sunday (Rozhodne sa v nedeľu, 1999).

Zahral si tiež v známych filmoch Charlie's Angels (Charlieho anjeli, 2000), S.W.A.T. (S.W.A.T. - Jednotka rýchleho nasadenia, 2003), Mindhunters (Lovci myšlienok, 2004), Edison (Mimo zákona, 2005) či Grudge Match (Späť do ringu, 2013). Uplatnil sa aj v televízii, okrem iných v populárnom seriáli NCIS: Los Angeles (2009-2018) a cudzie mu nie je ani moderovanie.

V januári 2016 dostal herec a raper L.L. CooL J hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, ktorú umiestnili pred Hard Rock Café na Hollywood Boulevard.