Fantastický štart do novej sezóny! Víťazný Sagan to všetkým v Austrálii natrel

Preteky boli tradičným predkrmom pred úvodným podujatím prestížneho seriálu WorldTour.

Na archívnej snímke slovenský cyklista Peter Sagan. — Foto: TASR/AP

Adelaide 14. januára (SITA) – Slovenský cyklista Peter Sagan začal novú sezónu víťazstvom na 50,6 km dlhom kritériu People´s Choice Classic v austrálskom Adelaide. Preteky boli tradičným predkrmom pred úvodným podujatím prestížneho seriálu WorldTour v novej sezóne – Tour Down Under (16.- 21. 1.).

Sagan triumfoval pred Andrém Greipelom a Calebom Ewansom. Slovenský jazdec vlani skončil na treťom mieste. Cyklisti absolvovali 23 okruhov po 2,3 km so štartom a cieľom na Wakefield Road.

Čoskoro 28-ročný Peter Sagan v najbližších dňoch povedie tím Bora-Hansgrohe na Tour Down Under, ale bude mať aj iné úlohy. Trojnásobný a úradujúci majster sveta bude súčasť podporného tímu pre Íra Sama Bennetta a Austrálčana Jaya McCarthyho v koncovkách etáp.

„Budem sa snažiť dostať zo seba to najlepšie, ale zároveň pomáhať iným. Dali sme dokopy naozaj silný tím na Tour Down Under a urobím všetko pre svojich spolujazdcov. Ja sa zrejme zameriam na jednu etapu a celkovo to vidím na podporu Jayovi McCarthymu, ktorý je v dobrej forme,“ uviedol Peter Sagan, cituje ho portál www.newsofbahrain.com.

Vlani sa tím Bora-Hansgrohe na TDU nedočkal etapového triumfu, keďže Sagan trikrát finišoval na druhom mieste za Austrálčanom Calebom Ewanom, ale McCarthy skončil tretí v konečnom poradí.

Vzhľadom na kvalitu kádra Bora-Hansgrohe by mala na TDU konkurovať tímu BMC Racing, ktorý má vo svojom tíme troch Austrálčanov, niekdajších šampiónov z týchto pretekov, Rohana Dennisa, Simona Gerransa a obhajcu spred roka Richieho Porteho. Sagan zasa bude mať po svojom boku okrem spomenutých McCarthyho a S. Bennetta aj Poliaka Macieja Bodnara, Brita Petera Kennaugha, Taliana Daniela Ossa a Nemca Rüdigera Seliga.

Podujatie Santos Tour Down Under pozostáva zo šiestich etáp, cyklisti v regióne Južnej Austrálie absolvujú 862 km. Prvá etapa v utorok 16. januára z Port Adelaide do Lyndochu bude mať 145 km, podujatie uzatvorí 6. etapa s dĺžkou 90 km v Adelaide v nedeľu 21. januára. Preteky sú prvým podujatím prestížneho seriálu WorldTour v sezóne 2018. Vo WorldTour 2018 bude dovedna 37 pretekov.