Juraj Slezáček vytváral na javisku nezabudnuteľné herecké kreácie

Juraj Slezáček — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zvolen/Bratislava 14. januára (TASR) - Od narodenia herca, bývalého riaditeľa Činohry Slovenského národného divadla (SND) a pedagóga Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave Juraja Slezáčka uplynie v nedeľu 14. januára 75 rokov. Pod jeho vedením sa táto divadelná scéna v roku 2000 stala členom prestížnej európskej divadelnej siete ETC (European Theatre Convention - Európska divadelná konvencia).

Juraj Slezáček sa narodil 14. januára 1943 vo Zvolene, vyrastal však v kúpeľných Piešťanoch. Po absolvovaní herectva na VŠMU v Bratislave sa v roku 1964 stal členom Činohry SND. Od roku 1979 do polovice októbra 2005 (s výnimkou rokov 1990-1997) zastával funkciu riaditeľa Činohry SND. Ako dlhoročný pedagóg na bratislavskej VŠMU pôsobil v rokoch 1996-2002 vo funkcii dekana Činohernej a bábkarskej fakulty tejto školy a popritom stále hral. Stvárnil množstvo postáv ako na divadelnom javisku, tak aj v televízii, filme a rozhlase. Jednou z nich je nezabudnuteľná kreácia veliteľa žandárov v legendárnom muzikáli Na skle maľované. Zahral si v inscenáciách Kým kohút nezaspieva, Timon Athénsky, Leto v Nohante, Pozor na anjelov, Veselé panie z Windsoru, Škola žien, Čas hádzať kamene, v Chrobákovi či v Čerticiach. Obdivuhodný herecký um predviedol i v Steinbeckovom príbehu O myšiach a ľuďoch, v úspešnej Porubjakovej Tančiarni, Lehárovej operete Veselá vdova alebo v inscenácii Cyrano z Bergeracu.

Na slávnostnom večere konanom 24. septembra 2004 v Divadle Andreja Bagara v Nitre ocenili vyhlasovatelia ankety Dosky 2004 aj najlepšie výkony hercov a herečiek.Cenu za najlepšiu inscenáciu sezóny 2003/04 získala hra Rolanda Schimmelfenninga Arabská noc, ktorú uviedla v réžii Martina Čičváka Činohra Slovenského národného divadla Bratislava, cenu prebral Riaditeľ Činohry SND Juraj Slezáček (na snímke). (Foto: TASR)

Pred filmovou a televíznou kamerou zaujal Slezáček napríklad v snímkach Život na úteku (1975), Zbojníci (1978), Škola žien (1981), Mizantrop (1981), Fénix (1981), Don Carlos (1986), Puto najsilnejšie (1990), Stratený list (1992), Nech hodí kameňom (1997) alebo Kráľovská hra (1999). Uplatnenie našiel aj v dabingu. V posledných rokoch života si získal divácku priazeň v televíznom seriáli Panelák. Rola sarkastického, no mimoriadne sympatického profesora Emila Blichára mu sadla ako uliata.

V roku 1985 získal Juraj Slezáček titul zaslúžilý umelec. V januári 2003 dostal Cenu ministra kultúry SR za rok 2002. Prezident SR mu 1. júna 2004 udelil ocenenie Kríž prezidenta SR II. stupňa za významné zásluhy o rozvoj slovenského divadelníctva a filmového umenia. V roku 2008 sa herec stal čestným občanom Piešťan.

V decembri 2015 v Bratislave uviedli do života knižnú novinku s názvom Ako sa stať celebritou, v ktorej Juraj Slezáček s typickým nadhľadom a iróniou opisuje svoj zaujímavý život plný zábavných príhod a kurióznych náhod. Dokonca sa ako jeden z mála populárnych ľudí otvorene a s trpkým humorom vyjadril o svojom zákernom ochorení. "Vyfasoval som šikovnú chorobu, stal som sa mimoriadne populárny, ľudia ma zastavovali, pýtali si autogramy, fotili ma, filmovali, dlhý čas som bol hviezdou bulváru. Skrátka, splnil som celebritné kritériá. Je to smutné, ale je to tak," uvádza v knihe, ktorá vyšla vo vydavateľstva Ikar (2015).

Juraj Slezáček podľahol dlhej a ťažkej chorobe dňa 5. augusta 2016 v Piešťanoch vo veku 73 rokov.