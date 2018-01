TASR

V roku 2018 si Slovensko pripomína 170 rokov železníc

V súčasnosti má Slovensko železničné trate v dĺžke 3626 kilometrov (km). Nachádza sa na nich 76 tunelov a 2292 mostov.

Bratislava 14. januára (TASR) - V roku 2018 si Slovensko pripomína 170 rokov železníc v krajine. Toto výročie sa podľa hovorkyne Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Martiny Pavlikovej počíta od 20. augusta 1848, kedy prišiel na územie Slovenska prvý parný vlak. Smeroval po trati z rakúskeho Marcheggu cez Devínsku Novú Ves do Bratislavy.

"Je pravdou, že v tom období už niekoľko rokov fungovala konská železnica z Bratislavy do Trnavy a ďalej do Serede, avšak nebola to železnica v pravom zmysle slova tak, ako ju poznáme teraz, ale išlo skôr o konské povozy jazdiace po pevnej dráhe," vysvetlila Pavliková.

