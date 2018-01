TASR

RELY DAKAR: Bort sa zranil vo víťaznej etape, Svitko priebežne desiaty

Za víťazným Španielom Joanom Barredom Bortom zaostal Svitko o 9:30 minúty a v priebežnom poradí mu patrí desiate miesto s vyše polhodinovým mankom.

Slovenský jazdec Štefan Svitko, archívne foto. — Foto: TASR/AP

Uyuni 14. januára (TASR) - Slovák Štefan Svitko na motocykli KTM obsadil v sobotňajšej 7. etape 40. ročníka Rely Dakar siedmu priečku. Za víťazným Španielom Joanom Barredom Bortom zaostal o 9:30 minúty a v priebežnom poradí mu patrí desiate miesto s vyše polhodinovým mankom. Rýchlostná skúška bolívijskej etapy so štartom v La Paz a cieľom v Uyuni s celkovou dĺžkou 726 kilometrov merala 425 km.

Sobotňajšou etapou sa jubilejný ročník podujatia dostal do svojej druhej polovice. Svitko, ktorý odštartoval z trinásteho miesta, figuroval na prvom prejazdovom bode na siedmej priečke. Na ďalšom sa posunul o jednu priečku a na vedúceho Barredu Borta strácal 3:55 min. Tretí "waypoint" minul už ako štvrtý so stratou 7:17 min na španielskeho lídra. Za polovicou etapy boli pred jazdcom SLOVNAFT Rally Teamu už iba Barreda Bort a Adrien van Beveren. Svitka však pred cieľom vystriedal Kevin Benavides a najlepší Slovák v histórii podujatia prišiel do cieľa v Uyuni na siedmej priečke.

Cez víkend bola na programe maratónska etapa. Znamenalo to, že na pretekárov čakala noc vo vojenských kasárňach bez servisného tímu a všetky prípadné opravy mali vo vlastných rukách. Sobotňajší víťaz Bort utrpel vážne zranenie kolena. "Vyštartoval som v šialenom tempe a všetko išlo výborne. Približne na 300. kilometri som sa dostal mimo trate a tvrdo som padol. Myslím si, že som si zlomil koleno. Bolesť ma odvtedy spomaľovala, vyzerá to naozaj zle. Neviem ani stúpiť na zem," citovala Borta agentúra AP.

Po 7. etape je na čele priebežného poradia Francúz Van Beveren na Yamahe. Jazdci absolvovali v nedeľňajšej druhej časti maratónskej etapy najdlhšiu rýchlostnú skúšku celého Dakaru - 498 kilometrov medzi mestami Uyuni a Tupiza. Spojovacia časť merala iba 87 kilometrov. V itinerári figurovali aj piesočné duny v nadmorskej výške 3500 metrov.