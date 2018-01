TASR

Nemeckí roľníci chcú bojovať proti moru diviakov

Vedenie roľníckeho zväzu od vlády žiadalo, aby na hraniciach zaviedla ako preventívne opatrenie policajné kontroly vybavené so psami, ktorí by hľadali prevážané potraviny.

Ilustračné foto — Foto: TASR – Štefan Puškáš

Berlín 13. januára (TASR) - Africký mor diviakov sa už niekoľko rokov postupne šíri z Ruska, cez Pobaltie, Poľsko a Česko, do Nemecka. Jeho Roľnícky zväz žiada spolkovú vládu, aby nariadila vyhubiť v lesoch 70 % diviakov, vrátane prasníc a odstavčiat.

Predseda zväzu Joachim Rukwied varoval pred otáľaním, lebo rozšírenie nákazy do chovov ošípaných by malo katastrofálne následky a spôsobilo by miliardové škody agrárnemu sektoru. Trh s bravčovým mäsom by sa "totálne zrútil".

Infekcia sa zo zvierat na ľudí neprenáša.

Vedenie roľníckeho zväzu v piatok (12.1.) v Berlíne od vlády žiadalo, aby na hraniciach zaviedla ako preventívne opatrenie policajné kontroly vybavené so psami, ktorí by hľadali prevážané potraviny. Tie, ktoré by sa mohli zdať potenciálnym nebezpečenstvom, by zadržali. Cestujúci pri vstupe do Nemecka by mali vo svojom jazyku dostať upozornenia, ako majú zaobchádzať s potravinami, a ho aj podpísať.

Majitelia výkrmní ošípaných musia zvýšiť hygienu na svojich farmách a starať sa o dezinfekciu dopravných prostriedkov, v ktorých sa zvieratá prevážajú.